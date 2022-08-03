МастерШеф. Битва сезонів: в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни

3 августа 2022 15:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Битва сезонів: в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни
МастерШеф. Битва сезонів: в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни
Пресслужба каналу СТБ

На численні прохання українців телеканал СТБ повертає в ефір головний кулінарний проєкт країни – «МастерШеф. Битва сезонів».

Читайте такожПрокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів «МастерШеф» знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Оцінювати їх майстерність будуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Проєкт повертається в ефір 20 серпня о 19:00 і виходитиме з першого випуску щосуботи.

Учасники «МастерШеф. Битва сезонів» / Пресслужба каналу СТБ

Читайте такожСергій Притула запускає новий масштабний проєкт
Серед учасників будуть: переможець 7 сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик»; переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник; фіналістка 5 сезону Катерина Велика; фіналіст «МастерШеф. Професіонали-2», талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки Олександр Цвігун; Наталка Петрик та інші.

Повний склад учасників «МастерШеф. Битва сезонів» ви можете переглянути за посиланням.

Нагадаємо, прем'єра «МастерШеф. Битва сезонів» відбулася в ефірі СТБ наприкінці січня 2022 року і була зупинена у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф телешоу телешоу 2022 анонси МастерШеф. Битва сезонів

Матеріали на тему

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Телешоу

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli
Новини

Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli
Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва
Новини

Олена Кравець пояснила, чому старша донька повернулась до Києва
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни
Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Злата Огнєвіч та ДСНС запустили спільний проєкт

Злата Огнєвіч та ДСНС запустили спільний проєкт

Популярне відео

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни

Співачка KAVA презентує пісню-пам'ять про весь жах війни
Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Як ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO

Український пост-панк гурт SPOKUSY запрем’єрив кліп на свій новий трек ORDLO
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK