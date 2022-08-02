Сергій Притула запускає новий масштабний проєкт
Волонтери допоможуть українцям, приватні будинки яких повністю зруйновані внаслідок обстрілів армії росії.
Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися у своїх громадах, між своїми друзями і родичами, на своїй землі, – каже засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.
Розпочали проєкт з смт Макарів, що на Київщині. Перший такий будинок вже стоїть на ділянці родини Кириленків: п’ятимодульний дім з трьома спальнями, кухнею і ванною кімнатою. Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на нього зібрали американські школярі з Айдахо.
Один модуль коштує п’ять тисяч доларів, кількість модулів може змінюватися залежно від розміру родини. Планується збудувати стільки будинків, скільки зможуть залучити донатів.
Збір коштів для забезпечення житла родинам починається 2 серпня 2022 року. Долучайтесь!
Більше інформації про проєкт – за посиланням: https://nestprytulafoundation.org/uk/.