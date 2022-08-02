Сергій Притула запускає новий масштабний проєкт

2 августа 2022 11:38 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Сергій Притула запускає новий масштабний проєкт
Ведучий Сергій Притула та команда проєкту NEST
Пресслужба Нового каналу

Волонтери допоможуть українцям, приватні будинки яких повністю зруйновані внаслідок обстрілів армії росії.

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Гуманітарний штаб Благодійного Фонду Сергія Притули запускає NEST – проєкт допомоги для українців, приватні будинки яких повністю зруйновані внаслідок обстрілів російської армії. Мета – повернути додому українські сім’ї, допомогти відновити їх родинне гніздо (англійською «nest», звідки й назва проєкту. – Прим. ред.) на рідній землі – звести мобільний тимчасовий будинок. Він зводиться не окремим поселенням на околицях населеного пункту, а на земельній ділянці родини, для якої цей будинок призначений.

Ведучий Сергій Притула та команда проєкту NEST / Пресслужба Нового каналу

Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися у своїх громадах, між своїми друзями і родичами, на своїй землі, – каже засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.

Розпочали проєкт з смт Макарів, що на Київщині. Перший такий будинок вже стоїть на ділянці родини Кириленків: п’ятимодульний дім з трьома спальнями, кухнею і ванною кімнатою. Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на нього зібрали американські школярі з Айдахо.

Родина Кириленків / Пресслужба Нового каналу

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На зведення одного NESTу йде 5 днів. Мінімальна комплектація будинку включає три кімнати – спальня, ванна кімната та кухня. Залежно від кількості членів родини кількість модулів збільшуватиметься. Готові збірні конструкції монтують на розчищеній та розрівняній ділянці, підключають до наявних на території ОТГ комунікацій, комплектують меблями та технікою.

Один модуль коштує п’ять тисяч доларів, кількість модулів може змінюватися залежно від розміру родини. Планується збудувати стільки будинків, скільки зможуть залучити донатів.

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Збір коштів для забезпечення житла родинам починається 2 серпня 2022 року. Долучайтесь!

Більше інформації про проєкт – за посиланням: https://nestprytulafoundation.org/uk/.

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