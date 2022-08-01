Костянтин Войтенко розповів про своє волонтерство: «Здається, що й не було іншого життя»

1 августа 2022 17:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Костянтин Войтенко розповів про своє волонтерство: «Здається, що й не було іншого життя»
Костянтин Войтенко з другом
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів, що мріє після перемоги з гордістю і усмішкою озирнутися на всі зроблені хороші вчинки.

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Майже з першого дня війни зірка українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко разом із професійним танцівником Антоном Нестерком об’єдналися й допомагають українським воїнам. 

За п’ять місяців війни хлопці творчих професій перекваліфікувалися на справжніх волонтерів!

Світ став зовсім другим, ми ніби потрапили в інший вимір. Я от, наприклад, вже знаюся на коліматорних прицілах. Хоча раніше для мене це був просто «приціл», – сміється Костя. – Мені здається, що й не було іншого життя, що ось зараз – моє життя. Я так звик до нього. Думаю, що після війни навіть буду трохи сумувати.

Пресслужба Нового каналу

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Войтенко зі своїм колегою роблять усе можливе, щоб пришвидшити перемогу України, і актор сподівається, що ці щоденні добрі справи і згуртованість українців залишаться хорошою традицією і після війни. 

Мій майстер курсу, який пройшов Другу світову, розповідав, що це були найкращі роки його життя. Незважаючи на те, що йде жахлива війна, вона все ж таки змушує робити хороші вчинки. І мені здається, це на все життя! – поділився актор. – Ми зараз робимо дуже добру справу й будемо сумувати, хоч як би це звучало. Нам потрібно максимально пришвидшити перемогу, перемогти, а потім озирнутися назад і сказати: «Ну, це було так як треба» (посміхається).

Нагадаємо, 

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