Костянтин Войтенко розповів про своє волонтерство: «Здається, що й не було іншого життя» Туренко Андрій

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Костянтин Войтенко з другом Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів, що мріє після перемоги з гордістю і усмішкою озирнутися на всі зроблені хороші вчинки.