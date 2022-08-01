Костянтин Войтенко розповів про своє волонтерство: «Здається, що й не було іншого життя»
Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів, що мріє після перемоги з гордістю і усмішкою озирнутися на всі зроблені хороші вчинки.
За п’ять місяців війни хлопці творчих професій перекваліфікувалися на справжніх волонтерів!
Світ став зовсім другим, ми ніби потрапили в інший вимір. Я от, наприклад, вже знаюся на коліматорних прицілах. Хоча раніше для мене це був просто «приціл», – сміється Костя. – Мені здається, що й не було іншого життя, що ось зараз – моє життя. Я так звик до нього. Думаю, що після війни навіть буду трохи сумувати.
Мій майстер курсу, який пройшов Другу світову, розповідав, що це були найкращі роки його життя. Незважаючи на те, що йде жахлива війна, вона все ж таки змушує робити хороші вчинки. І мені здається, це на все життя! – поділився актор. – Ми зараз робимо дуже добру справу й будемо сумувати, хоч як би це звучало. Нам потрібно максимально пришвидшити перемогу, перемогти, а потім озирнутися назад і сказати: «Ну, це було так як треба» (посміхається).
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