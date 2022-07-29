Андрій Бєдняков зізнався, що за кілька днів до війни приїздив до Маріуполя

29 июля 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Андрій Бєдняков зізнався, що за кілька днів до війни приїздив до Маріуполя
Телеведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів, як щоночі, починаючи з 12 лютого, чекав на початок повномасштабного вторгнення.

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У те, що росія нападе на Україну, не вірив ніхто. Деякі українці відкидали цей факт, а деякі перестраховувалися та готувалися до гіршого сценарію, який таки реалізувався. 

Як от наприклад ведучий проєкту «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков. 

Я не вірив, що повномасштабна війна, яка зараз відбувається, взагалі реальна, – зізнався телеведучий. – Приїхав у Маріуполь, коли говорили про можливе вторгнення 16 лютого. Провів напередодні день народження у Дніпрі, взяв машину і приїхав до мами. Не вірив, але було таке: «А раптом». Я мав бути з мамою, я мав бути там, щоб, не дай Боже, якщо щось почнеться, одразу хапати родину, саджати в авто й виїжджати звідти.

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Андрій Бєдняков згадує, що приїхав у рідне місто 12 чи 13 лютого та пробув там кілька днів.

Зазвичай я проводив час із мамою до того, як вона засинає. Потім зустрічався з друзями, – розповів він. – Так, щовечора ми з ними бачились, грали на приставці й обговорювали «буде чи не буде»... Щоночі я засинав під ранок, десь о 5-й, тому що чекав тої 4-ї ранку, якою всі лякали. Коли наступав цей час, думав: «Все, сьогодні не буде». І лягав спати. 16-го числа, якщо не помиляюся, ми знову ж таки грали з друзями, під ранок я всіх розвозив по домівках. По дорозі помітили чорне авто марки Mercedes-Benz Maybach, яке повільно їхало пустим містом. Ми пожартували: «Ну, Леонідович (Ахметов Рінат Леонідович. – Прим. ред.) приїхав, все нормально». Пожартували, роз’їхались, а зранку я дізнався, що він справді приїхав. У той момент «відлягло», як то кажуть. Оскільки він тут, значить все нормально, нічого не буде. Я сів в автомобіль і поїхав до Києва, бо через два дні вже мусив летіти в Катар знімати програму. Не вірив, що таке почнеться…

Нагадуємо, 

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