Андрій Бєдняков зізнався, що за кілька днів до війни приїздив до Маріуполя Туренко Андрій

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Телеведучий Андрій Бєдняков Пресслужба Нового каналу

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів, як щоночі, починаючи з 12 лютого, чекав на початок повномасштабного вторгнення.