Леся Нікітюк розповіла про походи в кафе та салони краси під час війни Туренко Андрій

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Ведуча Леся Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк наголосила на важливості підтримки економіки під час війни.