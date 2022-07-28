Леся Нікітюк розповіла про походи в кафе та салони краси під час війни
28 июля 2022 13:00
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк наголосила на важливості підтримки економіки під час війни.
Читайте такожКсенія Мішина розповіла про стосунки з Олександром Елертом: «Ми поїхали в Буковель, зняли великий будинок»Кілька місяців в Україні тривають суперечки, чи можна розважатися, поки триває повномасштабна війна. Хтось дозволяє собі відвідувати кав’ярні та перукарні, хтось засуджує таких людей і вважає ці витрати марними.
Своєю думкою з цього приводу поділилася і ведуча Леся Нікітюк.
Я жива людина, у мене такі ж емоції, як у інших. Я так само переживаю, чи правильно зараз піти в кафешку чи в ресторан, чи правильно підфарбувати вії… Читала, що на одного військового потрібно 15 людей, які працюють. Робота буває різною – можна відкрити кафе, працювати в закладах краси, на підприємствах, – зазначила Леся. – Я не фінансовий експерт, але якщо говорити по-людськи, то державі потрібні гроші, які вона розсортує на всі сфери. Потрібно, щоб економіка функціонувала. Тим більше під час війни.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Потрібно жити, але не забувати, що війна триває, намагатися донатити – хай це буде 10, 100 гривень. Але щодня. Якщо в когось є почуття провини, так стане трохи легше, – додала ведуча. – І це буде по совісті. Зробили манікюр – розрахувалися, попили каву – розрахувалися, а потім скинули 50 гривень на ЗСУ і пішли далі працювати.
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