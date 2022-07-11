Як без остраху віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?

11 июля 2022 19:47 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як без остраху віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?
Як без остраху віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна?
pixabay.com

Через необхідність відновлювати роботу в умовах війни сім’ї почали шукати садочки для своїх дітей. Проте багато хто боїться, тому що росіяни не раз довели, що навмисне ведуть вогонь по цивільним об’єктам.

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В числі об'єктів, по яким армія росії веде ракетні обстріли, є дитячі садочки та пологові будинки.

У рубриці щоденного дайджеста СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Світлана Арефнія пояснила, як побороти страх.

Героїня випуску, бухгалтерка Юлія з Києва, боїться віддавати сина у садочок. До війни дитина відвідувала заклад, проте на час бойових дій у столиці родина переїхала у Кривий Ріг.

Як не боятися віддати дитину до дитячого садочка, коли в країні війна, розповіла психологиня.

1. Переконайтеся, що поруч з дитячим садочком немає військових об'єктів.

2. Перевірте облаштування бомбосховища.

3. Дізнайтеся, скільки дітей у садочку. На одного вихователя має бути не більше чотирьох осіб.

4. Пересвідчіться, що у дитячому закладі працює лікар.

5. Дізнайтеся, чи є у садочку відеоспостереження. Адже саме контроль за дитиною допоможе вам заспокоїтися.

6. Запитайте, чи проводяться навчальні тренування, як поводитися у разі небезпеки.

7. Проконтролюйте, чи є у керівництва дитячого закладу алгоритм дій на випадок небезпеки.

8. Підготуйте дитину до небезпечних ситуацій.

9. Сходіть із дитиною до бомбосховища дитячого садочка.

10. Попіклуйтеся про тривожний рюкзачок для дитини.

11. Занотуйте всі контакти вихователів.

12. Забезпечте дитину бейджиком з ім'ям, адресою та телефонами батьків.

13. Використовуйте гаджети для спостереження за дитиною.

14. Перевірте заздалегідь, як швидко ви можете дістатися дитячого садочка.

15. Пропишіть на папері всі за та проти, щоб прийняти рішення.

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СТБ діти психолог корисні поради війна психологія Світлана Арефнія

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