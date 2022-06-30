Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?

30 июня 2022 11:13 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?
Як позбутися нав’язливої звички гризти нігті та губи через стрес?
freepik.com

Через постійну емоційну напругу у українців почали з’являтися шкідливі звички. Гризти нігті, кусати губи, смикати волосся – все це ознаки стресу. Та причина не просто у хвилюванні.

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У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Андрій Жельветро пояснив, як правильно позбутися нав’язливих звичок.

Героїня випуску, 40-річна Катерина, родом з Миколаєва. Під час війни почала гризти нігті та дерти кутикулу, як це робила в підлітковому віці. Жінка може навіть травмувати себе до крові та набряків пальців. Їй соромно показувати руки. Тепер Катерина не знає, як позбутися цієї звички.

Порадами поділився психолог:

1. Знайдіть своє слабке місце, що вас найбільше тривожить. Треба визначити персональну причину. Немає проблем, які не можна вирішити. Є рішення, які ми не можемо прийняти.

2. Завмирайте на 5-10 секунд, коли помічаєте себе на поганій звичці. Спрямовуйте увагу на навколишній світ.

3. Стежте за станом нігтів та кутикули. Майте поруч ножиці та пилку.

4. Зробіть максимально незручним доступ до поганої звички. Наносьте на руки крем, бальзам на губи, спробуйте манікюр із товстим шаром лаку.

5. Займайте руки та рот, щоб не нашкодити собі. Наприклад, антистрес-іграшками.

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