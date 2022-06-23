Як безпечно користуватися телефоном під час війни і на окупованих територіях

23 июня 2022 09:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як безпечно користуватися телефоном під час війни і на окупованих територіях
Як безпечно користуватися телефоном під час війни і на окупованих територіях
pixabay.com

Телеведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» на СТБ розповіла, як безпечно користуватися телефоном під час війни.

► Перше, що ви маєте зробити – вимкнути на своєму телефоні геолокацію, яка передає в мережу дані про ваше місцезнаходження. Через це навіть на безкоштовних мапах в інтернеті зараз видно місця скупчення людей з мобільними. І якщо ворог перейде на зброю масового знищення, це перше, що стане йому в нагоді. Крім того, служби геолокації сильно розряджають акумулятор. На IOS їх відмикають в меню «Параметри» > «Приватність» > «Служби геолокації». На Android, це «Налаштування», блок «Особисті дані» та пункт «Місцезнаходження».

► Якщо ви не хочете розкривати своє місцезнаходження, не варто публікувати фотографії в соцмережах, а також викидати їх у відкриті групи месенджерів. Якщо скачати цей файл, в його метаданих буде вказане місце, де він зроблений, і профі за хвилини може витягти цю інформацію.

► Якщо спілкуєтесь з кимось на окупованих територіях чи в росії, все важливе повідомляйте лише телефоном, а не в месенджерах. Їх законодавство зобов’язує зберігати 6 місяців всю інформацію про користувачів, тож вашу переписку теж можуть задокументувати. Пам’ятайте, жодного безпечного месенджера наразі не існує. Навіть, якщо співрозмовник поставить VPN, це не допоможе – вся інформація все одно пройде через ворожих провайдерів.

► Сучасні месенджери дозволяють налаштувати автоматичне видалення повідомлень через 30 секунд.  Та це врятує вас лише при огляді мобільного на блокпостах. На серверах все одно переписка зберігатиметься. А у популярних Viber та Telegram частина серверів саме в росії.

► Щоб не видаляти важливі для вас фото з мобільного, перенесіть їх в приховані папки. На Android треба відкрити Галерея, натиснути на потрібний альбом та обрати Сховати. На IOS відкрити Фотографії, обрати знімок, натиснути Більше та Сховати.

Бережіть себе!

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