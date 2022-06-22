Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога – поради психолога

22 июня 2022 19:18 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога – поради психолога
Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога – порада психолога
pixabay.com

Через повномасштабне вторгнення росії багато українців втратили членів родини та близьких. Прийняти смерть найрідніших в умовах небезпеки складно.

Читайте такжеДмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом
Адже здається, шо можна було вплинути на ситуацію та зробити більше. У новій рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Світлана Арефнія пояснила, що робити з відчуттям провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога.

38-річний Олег із Волновахи розказав, що, коли російські окупанти зайшли у місто 25 лютого, його сім’я була там. Евакуювалися кожен по-своєму. Дружина з донькою попрямували до родичів, а Олег зібрав речі та виїхав наступного дня. Теща з низьким зором не встигла виїхати. Взяти з собою чи повернутися за нею – можливості не було. У березні повідомили, що у будинок влучила ракета і теща загинула. Родичі дорікають Олегу, дружина плаче, а сам чоловік відчуває провину.

У цьому випадку Світлана Арефнія радить:

1. Розподіляйте відповідальність між усіма учасниками події. Вся ваша сім’я переживає втрату. Перекладання відповідальності на одну людину не полегшить ситуацію. Можливо, слід розподілити відповідальність з іншими родичами.

2. Згадайте всі подробиці ситуації та зрозумійте, що у ваших вчинках не було злих намірів.

3. Не дозволяйте постійно собі дорікати. Нагадайте, що вам також важко.

4. Діліться почуттями з рідними.

5. Відчуття провини повинно мати термін.

6. Знайдіть доступний спосіб спокутувати провину. Наприклад, можна займатися облаштуванням пам’ятника на могилі, допомагати іншим літнім людям, таким чином спокутуючи свою провину.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ психолог корисні поради війна психологія Світлана Арефнія

Материалы по теме

Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період
ЗОЖ

Фітнес-тренерка Марина Боржемська дала поради, як не набрати зайву вагу у стресовий період
Прийомна мати евакуювала 8 дітей з Ірпеня і розповіла, як Олексій Суровцев допомоіг врятувати її тварин
Новости

Прийомна мати евакуювала 8 дітей з Ірпеня і розповіла, як Олексій Суровцев допомоіг врятувати її тварин
Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни
Новости

Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни
Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)
Телешоу

Говорить Україна. Хроніки незламності: Прийомна мати евакуювала дітей, але залишила пса в Ірпені (ефір від 19.06.2022)
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Як підготуватися до донорства крові

Як підготуватися до донорства крові
Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото

Зірки телеканалу СТБ поділилися теплими спогадами та найважливішими настановами своїх татусів – фото
Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Популярное видео

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)

Як ти?: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 18.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: 23-річна Настя прорвалася в Маріуполь, що вивезти сім'ю (ефір від 09.06.2022)
Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Дорогою смертників – прорвалася з Бучі з немовлям (ефір від 16.06.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK