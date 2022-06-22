Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога – поради психолога

Як позбутися відчуття провини, якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога – порада психолога

Через повномасштабне вторгнення росії багато українців втратили членів родини та близьких. Прийняти смерть найрідніших в умовах небезпеки складно.

Адже здається, шо можна було вплинути на ситуацію та зробити більше. У новій рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Світлана Арефнія пояснила, що робити з відчуттям провини , якщо не встиг врятувати близьку людину від ворога.

38-річний Олег із Волновахи розказав, що, коли російські окупанти зайшли у місто 25 лютого, його сім’я була там. Евакуювалися кожен по-своєму. Дружина з донькою попрямували до родичів, а Олег зібрав речі та виїхав наступного дня. Теща з низьким зором не встигла виїхати. Взяти з собою чи повернутися за нею – можливості не було. У березні повідомили, що у будинок влучила ракета і теща загинула. Родичі дорікають Олегу, дружина плаче, а сам чоловік відчуває провину.

У цьому випадку Світлана Арефнія радить:

1. Розподіляйте відповідальність між усіма учасниками події. Вся ваша сім’я переживає втрату. Перекладання відповідальності на одну людину не полегшить ситуацію. Можливо, слід розподілити відповідальність з іншими родичами.

2. Згадайте всі подробиці ситуації та зрозумійте, що у ваших вчинках не було злих намірів.

3. Не дозволяйте постійно собі дорікати. Нагадайте, що вам також важко.

4. Діліться почуттями з рідними.

5. Відчуття провини повинно мати термін.

6. Знайдіть доступний спосіб спокутувати провину. Наприклад, можна займатися облаштуванням пам’ятника на могилі, допомагати іншим літнім людям, таким чином спокутуючи свою провину.

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