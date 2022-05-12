Як оговтатися від втрати рідної людини та знайти сили жити далі – поради психологині
«Вчора снаряд потрапив у будинок сестри. Її більше немає»… На жаль, повідомлення про втрату когось із близьких уже отримали чимало українців.
Коли людина дізнається про втрату, її дуже сильно шокує ця новина. Потім настає заперечення. Незважаючи на фото й відео з окупованих територій, на тисячі смертей, ніхто з нас не готовий прийняти те, що горе може статися з кимось із близьких.
На певний час людина «зависає» на стадії заперечення, – сказала психологиня Світлана Арефнія. – Це нормально, коли вона не хоче вірити у те, що сталося.
За словами експерта програми «Зірковий шлях», у такий момент поруч мають бути ті люди, які можуть підтримати та прийняти будь-який ваш стан.
Важливо прожити втрату: плакати, кричати, проклинати ворога, – пояснила гостя каналу «Україна», – тобто не накопичувати негативні емоції, які з'являються, а дати собі можливість їх прийняти.
Це потрібно зробити, щоб жити далі. Якщо немає сил жити заради себе, тоді бодай на зло ворогові. Допомагаєте ви іншим людям, пишете в соцмережах правду про Україну, почали розмовляти українською, принесли літній сусідці продукти або розчистили територію біля свого будинку – кожна ваша дія працює проти ворога.
Але Світлана Арефнія попередила в інтерв'ю, що прийняття втрати відбувається не менше ніж рік.
Розуміння, що близької людини більше немає – це довгий шлях, тому не стримуйте емоції, не замикайтеся в собі та будьте поруч із тими, хто може вас морально підтримати, – порадила психологиня.