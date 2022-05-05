Як пояснити дитині, чому почалася війна та за що вбивають українців – поради психолога

5 мая 2022 18:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як пояснити дитині, чому почалася війна та за що вбивають українців – поради психолога
Психологиня Світлана Арефнія
Пресслужба каналу СТБ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну викликало стрес не лише у дорослих мешканців країни, але й у найменших – наших дітей.

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Малеча не розуміє, через що гинуть невинні люди. У новій рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповіла, як пояснити дитині, чому почалася війна та за що вбивають українців.

Коли дитина ставить запитання про війну, говорити з нею краще наступним чином: 

1. Пояснюйте дитині, що вона ні в чому не винна. Коли відповідей на питання немає, малеча не розуміє, що відбувається. Вона думає, що ця модель схожа на ситуацію, коли вона у чомусь провинилася перед батьками. У дитини з’являється комплекс вини.

2. Розповідайте дитині, що винний лише ворог, який напав на країну. Ворог слабкий, не може домовлятися, тому діє агресивно, він не вміє по-іншому. Але це треба казати простою дитячою мовою.

3. Дітям до 4-х років пояснюйте на прикладі іграшок.

4. Розкажіть про агресію на прикладі тварин: як коли одні тварини бажають захопити територію інших.

5. Дітям після 6-ти років пояснюйте простими фразами, що ворог несе лихо.

Нагадаємо,

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СТБ Все буде добре психолог війна психологія Світлана Арефнія

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