Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради

Як не з'їхати з глузду під час війти: головні поради

Як зберегти психічне здоров'я під час бойових дій?

1. Поглинайте інформацію дозовано

2. Створюйте плани на життя

Використовуйте кілька основних джерел інформації, а не всі канали та чати підряд. Достатньо буде офіційного джерела, а також ЗМІ місцевого характеру, де ви зможете дізнатися про оперативну інформацію і обстановку у вашому населеному пункті.

Так, складно, і ніхто не знає, що буде далі. Але заганяючи себе у кут, ви шкодите ментальному здоров'ю. Мозок, за звичкою, продовжує планувати майбутнє, і щоразу, коли ви смикаєте себе - ні, не можна - то шкодите собі ще більше.

3. Не допускайте серйозних проблем

…І своєчасно звертайтеся до психолога, якщо відчуваєте, що не можете впоратися.

В Україні поговорити з фахівцем можна навіть дистанційно, зателефонувавши на гарячу лінію психологічної допомоги за номером 0 800 211 444.

Психологи на зв'язку в робочий час.

4. Допомагайте собі та іншим

5. Примушуйте себе робити те, що завжди

Немає сил щось робити заради себе самого? Почати психологічне відновлення можна допомогою тим, хто потребує опіки ще більше. Знайдіть себе у волонтерстві, допомозі фронту або придивіться за бабусею, яка залишилася у сусідній квартирі.

Починайте ранок із зарядки, а не з перегляду новин. Якщо збиралися пройти обстеження у лікаря, не відкладайте візит через війну. Готуйте те, що завжди, читайте книги та дивіться улюблені серіали.

Якщо ви не житимете через війну, то з часом можете зіткнутися з проблемами.

Ніколи не кажіть собі: зроблю, коли війна закінчиться.

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