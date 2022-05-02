Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради
Як зберегти психічне здоров'я під час бойових дій?
1. Поглинайте інформацію дозовано
2. Створюйте плани на життя
Так, складно, і ніхто не знає, що буде далі. Але заганяючи себе у кут, ви шкодите ментальному здоров'ю. Мозок, за звичкою, продовжує планувати майбутнє, і щоразу, коли ви смикаєте себе - ні, не можна - то шкодите собі ще більше.
3. Не допускайте серйозних проблем
…І своєчасно звертайтеся до психолога, якщо відчуваєте, що не можете впоратися.
В Україні поговорити з фахівцем можна навіть дистанційно, зателефонувавши на гарячу лінію психологічної допомоги за номером 0 800 211 444.
Психологи на зв'язку в робочий час.
4. Допомагайте собі та іншим
5. Примушуйте себе робити те, що завжди
Починайте ранок із зарядки, а не з перегляду новин. Якщо збиралися пройти обстеження у лікаря, не відкладайте візит через війну. Готуйте те, що завжди, читайте книги та дивіться улюблені серіали.
Якщо ви не житимете через війну, то з часом можете зіткнутися з проблемами.
Ніколи не кажіть собі: зроблю, коли війна закінчиться.
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