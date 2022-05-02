Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради

2 мая 2022 14:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Як не з'їхати з глузду під час війни: головні поради
Як не з'їхати з глузду під час війти: головні поради
freepik.com

Як зберегти психічне здоров'я під час бойових дій?

1. Поглинайте інформацію дозовано 

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Використовуйте кілька основних джерел інформації, а не всі канали та чати підряд. Достатньо буде офіційного джерела, а також ЗМІ місцевого характеру, де ви зможете дізнатися про оперативну інформацію і обстановку у вашому населеному пункті.

2. Створюйте плани на життя

Так, складно, і ніхто не знає, що буде далі. Але заганяючи себе у кут, ви шкодите ментальному здоров'ю. Мозок, за звичкою, продовжує планувати майбутнє, і щоразу, коли ви смикаєте себе - ні, не можна - то шкодите собі ще більше.

3. Не допускайте серйозних проблем

…І своєчасно звертайтеся до психолога, якщо відчуваєте, що не можете впоратися.

В Україні поговорити з фахівцем можна навіть дистанційно, зателефонувавши на гарячу лінію психологічної допомоги за номером 0 800 211 444.

Психологи на зв'язку в робочий час.

4. Допомагайте собі та іншим

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Немає сил щось робити заради себе самого? Почати психологічне відновлення можна допомогою тим, хто потребує опіки ще більше. Знайдіть себе у волонтерстві, допомозі фронту або придивіться за бабусею, яка залишилася у сусідній квартирі.

5. Примушуйте себе робити те, що завжди

Починайте ранок із зарядки, а не з перегляду новин. Якщо збиралися пройти обстеження у лікаря, не відкладайте візит через війну. Готуйте те, що завжди, читайте книги та дивіться улюблені серіали.

Якщо ви не житимете через війну, то з часом можете зіткнутися з проблемами.

Ніколи не кажіть собі: зроблю, коли війна закінчиться. 

Нагадаємо, 

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