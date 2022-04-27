Перегляд і читання новин провокують ПТСР

27 апреля 2022 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Перегляд і читання новин провокують ПТСР
Постійний перегляд і читання новин провокують ПТСР
freepik.com

Через війну психологічний стан українців дуже погіршився. Бойові дії накладають відбиток на психіку кожного незалежно від його близькості від фронту.

Експерти попереджають, що постійний потік новин, у тому числі поганих, перегляд фотографій із місць бойових дій здатні спричинити стресовий розлад.

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ПТСР є станом, що розвивається після події. Найбільш характерними рисами ПТСР є постійна тривога і необхідність повертатися до події, що травмує. Трапляються також кошмари.

Як зробити вплив поганих новин менш руйнівним для психіки

1. Скоротіть час читання новин 

Експерти радять не витрачати на стрічку новин у телефоні понад 15 хвилин на день. Давайте відверто, більшість із нас заповнює читанням стрічки будь-яку вільну хвилину. При цьому, вже після 14-ти хвилин читання новин виникає тривожність.

2. Приділіть час речам, які вас заспокоюють

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Якщо вже відчули тривожність, то відверніться і зробіть те, що допомагає прийти до тями і повернути баланс психіці. Не забувайте займатися повсякденними справами, звичними та добре знайомими!

3. Скоротіть кількість джерел новин

Підписки на 50 каналів одразу шкодять.

Інформація дублюється, тому ваші побоювання, що з 3-4 джерелами ви опинитеся в інформаційному вакуумі, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 

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