Перегляд і читання новин провокують ПТСР
Через війну психологічний стан українців дуже погіршився. Бойові дії накладають відбиток на психіку кожного незалежно від його близькості від фронту.
Експерти попереджають, що постійний потік новин, у тому числі поганих, перегляд фотографій із місць бойових дій здатні спричинити стресовий розлад.
Як зробити вплив поганих новин менш руйнівним для психіки
1. Скоротіть час читання новин
Експерти радять не витрачати на стрічку новин у телефоні понад 15 хвилин на день. Давайте відверто, більшість із нас заповнює читанням стрічки будь-яку вільну хвилину. При цьому, вже після 14-ти хвилин читання новин виникає тривожність.
2. Приділіть час речам, які вас заспокоюють
3. Скоротіть кількість джерел новин
Підписки на 50 каналів одразу шкодять.
Інформація дублюється, тому ваші побоювання, що з 3-4 джерелами ви опинитеся в інформаційному вакуумі, не відповідають дійсності.
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