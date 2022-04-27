Перегляд і читання новин провокують ПТСР

Через війну психологічний стан українців дуже погіршився. Бойові дії накладають відбиток на психіку кожного незалежно від його близькості від фронту.

Експерти попереджають, що постійний потік новин, у тому числі поганих, перегляд фотографій із місць бойових дій здатні спричинити стресовий розлад.

Як зробити вплив поганих новин менш руйнівним для психіки

ПТСР є станом, що розвивається після події. Найбільш характерними рисами ПТСР є постійна тривога і необхідність повертатися до події, що травмує. Трапляються також кошмари.

1. Скоротіть час читання новин

Експерти радять не витрачати на стрічку новин у телефоні понад 15 хвилин на день. Давайте відверто, більшість із нас заповнює читанням стрічки будь-яку вільну хвилину. При цьому, вже після 14-ти хвилин читання новин виникає тривожність.

2. Приділіть час речам, які вас заспокоюють

Якщо вже відчули тривожність, то відверніться і зробіть те, що допомагає прийти до тями і повернути баланс психіці. Не забувайте займатися повсякденними справами, звичними та добре знайомими!

3. Скоротіть кількість джерел новин

Підписки на 50 каналів одразу шкодять.

Інформація дублюється, тому ваші побоювання, що з 3-4 джерелами ви опинитеся в інформаційному вакуумі, не відповідають дійсності.

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