Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха мало не втратила дитину через війну

27 апреля 2022 13:12 Туренко Андрей
Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха мало не втратила дитину через війну
Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха
instagram.com/vicky_mare

Учасниця другого сезону модельного реаліті «Супермоделі по-українськи» Віка Маремуха розповіла, через що їй довелося пройти в перші дні повномасштабного наступу росії на Україну.

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Перші дні війни фіналістка другого сезону «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха провела в Таїланді — туди вона разом із чоловіком полетіла ще на початку року. 

Але новини з Батьківщини робили дівчині настільки боляче, що вона мало не втратила дитину, яку носить.

Був період загрози на другому тижні війни. Я постійно читала новини й постила безліч інформації, пропускаючи все через себе. І в якийсь момент прокинулася з болем унизу живота та кров’яними виділеннями. Ми злякалися й одразу поїхали до лікарні. Лікарка думала, що я вдарилася животом. Пояснила їй нашу ситуацію і моє емоційне перенапруження. УЗД показало, що з малям все добре. Це те, що ми хотіли почути й побачити. При звуках биття сердечка ми із Луї розплакалися, - розповіла Маремуха. - Мене не шпиталізували, але призначили постільний режим, уникати прогулянок, катання на байку чи мотоциклі та стресу. Це було найважче - відірвати себе від новин та переживань. Але заради здоров’я дитинки я на деякий час постаралася.

Зірка Супермоделі по-українськи Віка Маремуха с чоловіком / пресс-служба Нового канала

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Подружжя вже знає стать дитини — в них буде хлопчик. Але в майбутньому мріють народити і доньку.

Ми одразу звикли до думки, що в нас буде син, і почали думати над ім’ям. Поки що варіанти такі - Тео, Лео… Всі інші імена мають асоціації з друзями та знайомими, так, наприклад, відпало ім‘я Степан, бо в Луї був бізнес-партнер Стефан, - додала учасниця модельного реаліті.

В середині травня Віка повернеться в Україну, де і планує народжувати. А поки що вона продовжує молитися за мир на Батьківщині.

Нагадаємо, 

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