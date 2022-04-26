Alyosha и Тарас Тополя поділились планами, які мріють втілити по закінченню війни

26 апреля 2022 10:37 Туренко Андрей
Alyosha и Тарас Тополя поділились планами, які мріють втілити по закінченню війни
Alyosha и Тарас Тополя
пресс-служба канала Украина

Подружжя Тарас Тополя та Alyosha розповіли, як війна вплинула на їхні стосунки.

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Відоме подружжя Тарас Тополя і Alyosha не бачились з початку війни. Музикант відправив дружину з дітьми за кордон, а сам одразу ж поповнив лави ЗСУ. Сьогодні пара відкидає всю лірику стосунків на задній план і продовжує жити за своїми новими графіками, щоправда, артисти мають в них один особливий спільний пунктик – зідзвони о 22:00 за київським часом. 

І хоча життя на дві країни та важка ситуація неабияк вплинула на їхню родину, кожен з них запевняє – цілі та бачення свого майбутнього залишились незмінними. 

Чесно кажучи, особливих змін всередині мене не сталось. У нас із Оленою були спільні пріоритети – виховання дітей, і ми продовжуємо цим займатись. Звичайно, зараз ця функція на Олені, я знаю, що їй важко, хоча мої рідні підтримують її в Америці, але все, що раніше ми ділили навпіл, зараз висить на ній одній. Я впевнений, що коли Україна переможе, ми проведемо багато часу разом! Зараз у мене з’явилась мрія про подорож – великий круїз на двох, але це буде після! – поділився лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя в ефірі програми «Ранок з на каналі «Україна».

Alyosha и Тарас Тополя з дітьми / пресс-служба канала Украина

За словами артиста, для цього їм потрібна допомога українців, які можуть відкрити новий бізнес одразу після війни: «Це як маленький старт-ап – відкрити дитячий садок чи табір для всіх закоханих пар, яких роз’єднала війна. Дітей відправити туди, а батьки – егегей! Хоча б на два тижні». 

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А от співачка не змогла розділити запал чоловіка. Alyosha впевнена – ні Тарас, ні діти ще довго не зможуть розлучитись.

Я думаю, що в Тараса не вийде відправитись у подорож. Він просто не зможе. Я дивлюся на нього і бачу – він так скучив за дітьми, а вони за ним, що навряд чи зможуть поїхати одне від одного, – сміючись коментує співачка Alyosha.

Крім того, артисти зазначили, що більше за все чекають на той час, коли Київ стане безпечним місцем і вони нарешті зможуть повернутись до мирного життя. Пріоритети зірок лишаються незмінними – виховання дітей і робота над своїми музичними проєктами.  

Нагадаємо, 

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