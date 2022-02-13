Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Звездная пара Alyosha и Тарас Тополя стали героями нового выпуска YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях».
Сейчас в семье Alyosha и Тараса подрастает двое мальчиков - 8-летний Роман и 6-летний Марк. Также пара воспитывает лапочку-дочку Марию, которой в этом году исполнится год.
При этом многодетные родители успевают не только воспитывать детей, но и с успехом строят свою карьеру, гастролируют и находят время друг для друга.
Ответ звездной пары был практически единогласным. Об еще одном ребенке они даже не задумываются. Alyosha объяснила подобную категоричность.
Спеціально ми не плануємо. Я не знаю чому, але під час другої та третьої вагітності в мене був дуже великий живіт. Фізично мені реально було досить тяжко. І я розумію, що моя спина четверту дитину просто не витримає. Я навіть не знаю, що мені треба з нею зробити, щоб наважиться ще раз завагітніти, - говорит певица.
Напомним,