Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка

13 февраля 2022 17:00 Туренко Андрей
Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Alyosha, Василиса Фролова и Тарас Тополя
пресс-служба

Звездная пара Alyosha и Тарас Тополя стали героями нового выпуска YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях».

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Ведущая Василиса Фролова пригласила Alyosha и Тараса Тополю в свое шоу неспроста. Звездная пара идеально вписывается в формат «Не только о детях», ведь в прошлом году они стали многодетными родителями.

Сейчас в семье Alyosha и Тараса подрастает двое мальчиков - 8-летний Роман и 6-летний Марк. Также пара воспитывает лапочку-дочку Марию, которой в этом году исполнится год.

При этом многодетные родители успевают не только воспитывать детей, но и с успехом строят свою карьеру, гастролируют и находят время друг для друга.

Alyosha и Тарас Тополя / пресс-служба

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Несмотря на то, что с момента рождения третьего ребенка еще не прошло и года, Василиса решила узнать у Alyosha и Тараса, не планируют ли они четвертого ребенка.

Ответ звездной пары был практически единогласным. Об еще одном ребенке они даже не задумываются. Alyosha объяснила подобную категоричность.

Спеціально ми не плануємо. Я не знаю чому, але під час другої та третьої вагітності в мене був дуже великий живіт. Фізично мені реально було досить тяжко. І я розумію, що моя спина четверту дитину просто не витримає. Я навіть не знаю, що мені треба з нею зробити, щоб наважиться ще раз завагітніти, - говорит певица.

Певица Alyosha / пресс-служба

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Смотрите новый выпуск авторского YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» с Alyosha и Тарасом Тополей в главных ролях и узнайте: Как воспитывать троих детей и не превратиться в зомби? Из-за чего в звездной семье возникают ссоры? Почему пара решила рожать первенца в Америке? Как выбрать няню для ребенка?

Напомним,

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