Жена звезды "Великолепного века" Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с Днем рождения
8 февраля в семье Халита Эргенча царила атмосфера праздника.
День рождения Али семья Эргенча отметила в домашнем узком кругу. Но поздравить своего наследника супруги решили не только лично, но и публично с помощью блога в Инстаграм.
В честь 12-летия Али Бергюзар Корель опубликовала серию снимков из семейного архива, а также адресовала любимому сыну несколько трогательных строк.
Мой Али, солнце мое! В этой жизни я больше всего полюбила быть матерью. И это благодаря тебе. Ты изменил мой мир. Мы бесконечно счастливы, что ты наш сын, мы, вся наша семья чувствуем себя избранными за то, что ты есть и светишь каждому, кто попадается на твоем пути, - пишет Бергюзар. - Живи с открытым сердцем, как сейчас, всегда. Мы с твоим отцом всегда, до последнего нашего вздоха, будем рядом, когда ты захочешь этого. Пусть терпение, сердечность, обаяние и твой интерес к жизни никогда не закончатся. Мой Али, спасибо тебе тысячу раз за свет, за счастье, которые ты привнес в нашу жизнь 12 лет назад. С днем рождения!
Напомним,