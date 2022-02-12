Жена звезды "Великолепного века" Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с Днем рождения

8 февраля в семье Халита Эргенча царила атмосфера праздника.

Повод тому был очень приятный. В среду свой день рождения отмечал старший сын звездной пары - Халита Эргенча и Бергюзар Корель - Али. В этом году мальчику исполнилось 12 лет.

День рождения Али семья Эргенча отметила в домашнем узком кругу. Но поздравить своего наследника супруги решили не только лично, но и публично с помощью блога в Инстаграм.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель с маленьким сыном / instagram.com/berguzarkorel

В честь 12-летия Али Бергюзар Корель опубликовала серию снимков из семейного архива, а также адресовала любимому сыну несколько трогательных строк.

Мой Али, солнце мое! В этой жизни я больше всего полюбила быть матерью. И это благодаря тебе. Ты изменил мой мир. Мы бесконечно счастливы, что ты наш сын, мы, вся наша семья чувствуем себя избранными за то, что ты есть и светишь каждому, кто попадается на твоем пути, - пишет Бергюзар. - Живи с открытым сердцем, как сейчас, всегда. Мы с твоим отцом всегда, до последнего нашего вздоха, будем рядом, когда ты захочешь этого. Пусть терпение, сердечность, обаяние и твой интерес к жизни никогда не закончатся. Мой Али, спасибо тебе тысячу раз за свет, за счастье, которые ты привнес в нашу жизнь 12 лет назад. С днем рождения!

Халит Эргенч и Бергюзар Корель / instagram.com/berguzarkorel

Также в семье звезды популярного по всему миру сериала «Великолепный век» сейчас подрастает двухмесячная дочь Лейла, а также сын Хан, которому 8 марта исполнилось два года.

Напомним,