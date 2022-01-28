Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч покинул Турцию и переехал жить в другую страну

28 января 2022 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Султан Сулейман из
Супруги Халит Эргенч и Бергюзар Корель
instagram.com/berguzarkorel

Халит Эргенч сменил место жительства. В другой стране отец троих детей уже обзавелся надвижимостью.

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Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч со своей супругой  Бергюзар Корель покинули Турцию. Супруги вместе со своими тремя детьми переехали жить в Великобританию.

Поклонники актера давно заметили, что на своих страницах в соцсетях его жена публикует фотографии, на которых запечатлена с любимым не в Стамбуле, а в Лондоне. Теперь же тот факт, что Халит сменил место жительства подтвердили и журналисты.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель в Лондоне / instagram.com/berguzarkorel

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Турецким СМИ удалось узнать, что звезда со своей семьей обживаются в новом доме, который приобрели в новой стране. Старшего сына пара уже записала в одну из местных школ.

Вернутся ли супруги в Турцию и когда – пока не известно. Но до конца пандемии они на родину возвращаться точно не намерены. От всех предложенных ролей, актеры отказались, аргументируя свое решение тем, что хотят посвятить время семье.

Бергюзар Корель / instagram.com/berguzarkorel

Напомним,

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