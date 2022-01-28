Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч покинул Турцию и переехал жить в другую страну
Халит Эргенч сменил место жительства. В другой стране отец троих детей уже обзавелся надвижимостью.
Поклонники актера давно заметили, что на своих страницах в соцсетях его жена публикует фотографии, на которых запечатлена с любимым не в Стамбуле, а в Лондоне. Теперь же тот факт, что Халит сменил место жительства подтвердили и журналисты.
Вернутся ли супруги в Турцию и когда – пока не известно. Но до конца пандемии они на родину возвращаться точно не намерены. От всех предложенных ролей, актеры отказались, аргументируя свое решение тем, что хотят посвятить время семье.
Напомним,