Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч покинул Турцию и переехал жить в другую страну

Халит Эргенч сменил место жительства. В другой стране отец троих детей уже обзавелся надвижимостью.

Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч со своей супругой Бергюзар Корель покинули Турцию. Супруги вместе со своими тремя детьми переехали жить в Великобританию.

Поклонники актера давно заметили, что на своих страницах в соцсетях его жена публикует фотографии, на которых запечатлена с любимым не в Стамбуле, а в Лондоне. Теперь же тот факт, что Халит сменил место жительства подтвердили и журналисты.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель в Лондоне / instagram.com/berguzarkorel

Турецким СМИ удалось узнать, что звезда со своей семьей обживаются в новом доме, который приобрели в новой стране. Старшего сына пара уже записала в одну из местных школ.

Вернутся ли супруги в Турцию и когда – пока не известно. Но до конца пандемии они на родину возвращаться точно не намерены. От всех предложенных ролей, актеры отказались, аргументируя свое решение тем, что хотят посвятить время семье.

Бергюзар Корель / instagram.com/berguzarkorel

Напомним,