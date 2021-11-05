Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч стал отцом в третий раз
В жизни Халита Эргенча произошли приятные перемены.
Около трех часов дня 3 ноября в одном из госпиталей Стамбула Бергюзар родила третьего ребенка. Пара стала родителями долгожданной девочки, имя которой они решили не скрывать.
Новорожденная девочка получила очень красивое имя Лейла. Сейчас малышка вместе с мамой чувствуют себя хорошо и в скором времени готовятся покинуть стены госпиталя.
Дома девочек уже ждет Халит вместе с сыновьями. Старшему мальчику Али уже исполнилось 11 лет, а младшему Хану идет второй год.
Напомним,