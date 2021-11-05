Султан Сулейман из "Великолепного века" Халит Эргенч стал отцом в третий раз

5 ноября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Султан Сулейман из
Супруги Халит Эргенч и Бергюзар Корель
instagram.com/berguzarkorel

В жизни Халита Эргенча произошли приятные перемены.

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Супруга популярного во всем мире турецкого актера Халита Эргенча – Бергюзар Корель – рассказала о радостном событии. На днях в их семье случилось пополнение.

Около трех часов дня 3 ноября в одном из госпиталей Стамбула Бергюзар родила третьего ребенка. Пара стала родителями долгожданной девочки, имя которой они решили не скрывать.

Супруги Халит Эргенч и Бергюзар Корель / instagram.com/berguzarkorel

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За несколько месяцев до родов Халит рассказывал журналистам, что хочет назвать дочь Михримах. Но после появлении малышки на свет, счастливые родители сменили свои планы.

Новорожденная девочка получила очень красивое имя Лейла. Сейчас малышка вместе с мамой чувствуют себя хорошо и в скором времени готовятся покинуть стены госпиталя.

Дома девочек уже ждет Халит вместе с сыновьями. Старшему мальчику Али уже исполнилось 11 лет, а младшему Хану идет второй год.

Напомним,

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