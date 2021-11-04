Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о своей помолвке

4 ноября 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о своей помолвке
Анна Заворотнюк
instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила приоткрыть занавес своей личной жизни.

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила пообщаться с публикой с помощью своей страницы в Инстаграм. Для этого она создала в сториз окошко, в котором публика могла задавать ей свои интересующие вопросы.

Особенно аудиторию интересовали детали личной жизни Анны, ведь на протяжении последних шести лет девушка встречается с парнем, личность которого она скрывает.

Один из вопросов касался замужества девушки. Неожиданно для многих дочь легендарной звезды «Моей прекрасной няни» призналась, что она уже обручена.

Анна Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Деталей Анна решила не раскрывать. Не стала девушка говорить и о том, когда же может состояться ее свадьба.

Известно, что со своим женихом Анна познакомилась в Нью-Йорке, когда училась в элитном университете. После окончания обучения пара перебралась в Москву и сейчас живет в московской квартире девушки.

Напомним, 

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