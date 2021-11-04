Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила о своей помолвке
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила приоткрыть занавес своей личной жизни.
Особенно аудиторию интересовали детали личной жизни Анны, ведь на протяжении последних шести лет девушка встречается с парнем, личность которого она скрывает.
Один из вопросов касался замужества девушки. Неожиданно для многих дочь легендарной звезды «Моей прекрасной няни» призналась, что она уже обручена.
Известно, что со своим женихом Анна познакомилась в Нью-Йорке, когда училась в элитном университете. После окончания обучения пара перебралась в Москву и сейчас живет в московской квартире девушки.
Напомним,