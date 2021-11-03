Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска

Эксклюзив 3 ноября 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 10 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезона от 28.10.2021 Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с внуком Боба Марли, а Сергей Притула поделился, что был на родах всех своих детей.

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Очередной выпуск развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) показал высокие рейтинги, а значит, и фоторепортаж будет ярким! В этот раз в борьбу вступили: юморист Владимир Жогло, актер Тарас Стадницкий, телеведущий Сергей Лиховода, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

В женской команде вместе с капитаном Лесей Никитюк сыграли: юмористка Настя Ткаченко, актриса Аня Гресь и певица Наталка Карпа. Интересно, кто оказался «сверху» в этой игровой схватке?

Началась игра весело и ярко. Все потому, что первый раунд – «Руки-ноги». Играли знаменитости, как всегда, стоя, сидя, лежа и в прыжке. Просто загляденье!

Мужчины, неплохо! Единственное, когда вы должны были собирать слово «тело», Владимир Жогло просто встал и посмотрел на себя. Выглядело ооочень забавно, – пошутил Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан.

В конкурсе «По губам» был сплошной каламбур. Вместо слова «деруны» Тарас Стадницкий сказал «целлюлит». Господин Судья спросил: «Ну, представьте, где – деруны, а где – целлюлит?».

Где деруны, там и целлюлит! – пошутил Владимир Жогло. – Все логично!

В пятом раунде «Обмен ролями» девушки должны были угадать гаджеты. Там были: Playstation, Nintendo, Dendi, Sega, PSP и другие.

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Мужской команде пришлось разбираться с портняжными элементами, которые используют при пошиве женских нарядов. Удалось ли им угадать рюш, плисе, гофре, баску, сутаж, годе и другое – смотрите в полном выпуске шоу.

Шестой раунд – «Правда или ложь» – один из самых любимых зрителями. В нем звезды раскрывают секреты личной жизни и делятся эксклюзивными историями. В десятом выпуске проекта Сергей Притула рассказал, что присутствовал при рождении всех троих своих детей. По его мнению, поддержка жены в такой момент крайне важна.

Аня Гресь рассмешила всех фактом, что она является лауреатом городских конкурсов игры на балалайке. Оказывается, хрупкая и нежная актриса на этом инструменте когда-то играла даже Баха.

Настя Ткаченко рассказала, как танцевала для первого президента Украины Леонида Кравчука.

Леся Никитюк поделилась, что знакома с внуком Боба Марли. Вот это новости!

В финале этого выпуска участники сыграли в настоящий «Морской бой». Студия шоу превратилась в морскую гладь, свои наряды игроки сменили на водонепроницаемые голубые и розовые костюмы, и началась битва! Кто все-таки победил в любимой детской игре и тем самым выиграл, можете узнать, посмотрев по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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