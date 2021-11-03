Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует после третьей дозы вакцины от COVID-19

Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук получил бустерную дозу вакцины от COVID-19.

В прошлом году прямо накануне свадьбы ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук заболел коронавирусом. Тогда паре пришлось перенести торжество.

Владимир признавался, что болезнь протекала тяжело, поэтому, когда появилась возможность вакцинироваться, он это сделал. Этим летом ведущий получил две дозы вакцины китайского производства, а недавно еще и третью, причем другого производителя – американского.

По работе я общаюсь с таким количество людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный Delta штамм, – объяснил Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм и добавил, что с ужасом читает сводки новостей о количестве умерших от COVID украинцев.

Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

В Израиле и Америке уже вводят третью дозу вакцины, хотя в нашей стране подобная практика еще не так распространена. Так что Владимир Остапчук стал одним из первых трижды вакцинированных в Украине граждан.

Никаких побочек – ни слабости, ни температуры, даже рука в месте укола не болела – вообще не было, видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел год назад – поэтому смело на курс вакцинации. В helsi.me подтянуло 3 вакцины, «Дія» пока, к сожалению, не видит третью, только две предыдущие, – рассказал ведущий гипершоу «МАСКА».

Тем не менее, Владимир надеется, что скоро третья доза отобразится и в приложении. И не упускает возможности напомнить людям о важности вакцинации, ведь именно она способна уберечь от тяжелых последствий этого опасного заболевания.

Напомним,