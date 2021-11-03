Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует после третьей дозы вакцины от COVID-19
Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук получил бустерную дозу вакцины от COVID-19.
Владимир признавался, что болезнь протекала тяжело, поэтому, когда появилась возможность вакцинироваться, он это сделал. Этим летом ведущий получил две дозы вакцины китайского производства, а недавно еще и третью, причем другого производителя – американского.
По работе я общаюсь с таким количество людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный Delta штамм, – объяснил Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм и добавил, что с ужасом читает сводки новостей о количестве умерших от COVID украинцев.
Никаких побочек – ни слабости, ни температуры, даже рука в месте укола не болела – вообще не было, видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел год назад – поэтому смело на курс вакцинации. В helsi.me подтянуло 3 вакцины, «Дія» пока, к сожалению, не видит третью, только две предыдущие, – рассказал ведущий гипершоу «МАСКА».
Тем не менее, Владимир надеется, что скоро третья доза отобразится и в приложении. И не упускает возможности напомнить людям о важности вакцинации, ведь именно она способна уберечь от тяжелых последствий этого опасного заболевания.
Напомним,