Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует после третьей дозы вакцины от COVID-19

3 ноября 2021 16:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Владимир Остапчук рассказал, как себя чувствует после третьей дозы вакцины от COVID-19
Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук получил бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Читайте такжеАлина Гросу рассказала о будущем родительстве с Романом Полянским
В прошлом году прямо накануне свадьбы ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук заболел коронавирусом. Тогда паре пришлось перенести торжество. 

Владимир признавался, что болезнь протекала тяжело, поэтому, когда появилась возможность вакцинироваться, он это сделал. Этим летом ведущий получил две дозы вакцины китайского производства, а недавно еще и третью, причем другого производителя – американского.

По работе я общаюсь с таким количество людей, что готов делать укол хоть каждый месяц, лишь бы не подхватить этот непонятный Delta штамм, – объяснил Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм и добавил, что с ужасом читает сводки новостей о количестве умерших от COVID украинцев.

Ведущий грандиозного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Читайте такжеМАСКА 2 сезон: Оля Полякова и Настя Каменских рассказали, какие мужчины способны покорить их сердца
В Израиле и Америке уже вводят третью дозу вакцины, хотя в нашей стране подобная практика еще не так распространена. Так что Владимир Остапчук стал одним из первых трижды вакцинированных в Украине граждан.

Никаких побочек – ни слабости, ни температуры, даже рука в месте укола не болела – вообще не было, видимо, организм уже закален предыдущими вакцинами, а мозг помнит, как я сильно переболел год назад – поэтому смело на курс вакцинации. В helsi.me подтянуло 3 вакцины, «Дія» пока, к сожалению, не видит третью, только две предыдущие, – рассказал ведущий гипершоу «МАСКА».

Тем не менее, Владимир надеется, что скоро третья доза отобразится и в приложении. И не упускает возможности напомнить людям о важности вакцинации, ведь именно она способна уберечь от тяжелых последствий этого опасного заболевания.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости вакцина Владимир Остапчук коронавирус Covid-19 МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал о своей давней мечте
Новости

МАСКА 2 сезон: DZIDZIO рассказал о своей давней мечте
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Гороскопы

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 48 серию от 27.10.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 48 серию от 27.10.2021
Игорь Ласточкин рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля
Новости

Игорь Ласточкин рассказал забавную историю о первом опыте за рулем автомобиля

Популярное на сайте

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK