Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой
Кристен Стюарт собралась жениться на своей возлюбленной Дилан Мейер.
Ранее в своих интервью актриса говорила, что готова сделать предложение своей любимой. Но, как настоящая девушка, Стюарт решила дождаться этого события... и свершилось.
В разговоре с ведущим радиостанции SiriusXM Говардом Стерном Кристен подтвердила, что они с Дилан помолвлены. Актриса отметила, что видимо четко сформулировала свое желание, и ее любимая отлично справилась. И да, девушки мечтают в скором времени пожениться.
Отметим, что до этого 31-летняя звезда встречалась длительное время с моделью Стеллой Максвелл и стилистом Сарой Динкин.
Напомним,
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