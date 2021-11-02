Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой

Кристен Стюарт собралась жениться на своей возлюбленной Дилан Мейер.

Звезда фильма "Сумерки" уже давно перестала скрывать свою ориентацию. Два года назад Кристен Стюарт начала встречаться со сценаристкой Дилан Мейер.

Ранее в своих интервью актриса говорила, что готова сделать предложение своей любимой. Но, как настоящая девушка, Стюарт решила дождаться этого события... и свершилось.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / instagram.com/spillzdylz

В разговоре с ведущим радиостанции SiriusXM Говардом Стерном Кристен подтвердила, что они с Дилан помолвлены. Актриса отметила, что видимо четко сформулировала свое желание, и ее любимая отлично справилась. И да, девушки мечтают в скором времени пожениться.

Отметим, что до этого 31-летняя звезда встречалась длительное время с моделью Стеллой Максвелл и стилистом Сарой Динкин.

Напомним,