Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой

2 ноября 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кристен Стюарт подтвердила, что помолвилась со своей девушкой
Актриса Кристен Стюарт
Fotobank / GettyImages

Кристен Стюарт собралась жениться на своей возлюбленной Дилан Мейер.

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Звезда фильма "Сумерки" уже давно перестала скрывать свою ориентацию. Два года назад Кристен Стюарт начала встречаться со сценаристкой Дилан Мейер.

Ранее в своих интервью актриса говорила, что готова сделать предложение своей любимой. Но, как настоящая девушка, Стюарт решила дождаться этого события... и свершилось.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер / instagram.com/spillzdylz

В разговоре с ведущим радиостанции SiriusXM Говардом Стерном Кристен подтвердила, что они с Дилан помолвлены. Актриса отметила, что видимо четко сформулировала свое желание, и ее любимая отлично справилась. И да, девушки мечтают в скором времени пожениться.

Отметим, что до этого 31-летняя звезда встречалась длительное время с моделью Стеллой Максвелл и стилистом Сарой Динкин.

Напомним,

 

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