Не отличить! Кристен Стюарт появилась в новом образе принцессы Дианы ‒ фото

28 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Не отличить! Кристен Стюарт появилась в новом образе принцессы Дианы ‒ фото
Актриса Кристен Стюарт
социальная сеть Instagram

Уже этой осенью в прокат выйдет долгожданный фильм о принцессе Диане "Спенсер" Пабло Ларраина. Главную роль в кинокартине исполнила американская актриса Кристен Стюарт.

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В Сети появился новый кадр со съемочной площадки, на котором 30-летняя звезда «Сумерек» как две капли воды похожа на леди Ди.

На портретном снимке Стюарт появилась в известном образе принцессы: клетчатом шерстяном жакете и белой блузке. Гримеры повторили прическу принцессы Уэльской и умеренный макияж с акцентом на глаза. Завершили образ перламутровые серьги и массивное кольцо с сапфиром и бриллиантом.

Актриса Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы / социальная сеть Instagram

Режиссер Пабло Ларраин однажды в интервью заявил, что с этой ролью точно справится Стюарт. Она многогранна, талантлива и похожа по типажу на принцессу Диану.

Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно.

В основе сюжета байопика лежит история трех напряженных дней 1992 года из жизни принцессы Дианы, именно тогда она приняла решение подать на развод с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана и принц Чарльз / социальная сеть Instagram

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К слову, экранным партнером Кристен стал 35-летний британский актер Джек Фартинг, известный по работе в исторической драме BBC One «Полдарк». Именно ему досталась роль принца Чарльза.

Напомним,

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