Не отличить! Кристен Стюарт появилась в новом образе принцессы Дианы ‒ фото
Уже этой осенью в прокат выйдет долгожданный фильм о принцессе Диане "Спенсер" Пабло Ларраина. Главную роль в кинокартине исполнила американская актриса Кристен Стюарт.
На портретном снимке Стюарт появилась в известном образе принцессы: клетчатом шерстяном жакете и белой блузке. Гримеры повторили прическу принцессы Уэльской и умеренный макияж с акцентом на глаза. Завершили образ перламутровые серьги и массивное кольцо с сапфиром и бриллиантом.
Режиссер Пабло Ларраин однажды в интервью заявил, что с этой ролью точно справится Стюарт. Она многогранна, талантлива и похожа по типажу на принцессу Диану.
Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно.
В основе сюжета байопика лежит история трех напряженных дней 1992 года из жизни принцессы Дианы, именно тогда она приняла решение подать на развод с принцем Чарльзом.
Напомним,