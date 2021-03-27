Потап рассказал, из-за чего у него возникают конфликты с женой

27 марта 2021 13:00 Катерина Даниленко
Потап рассказал, из-за чего у него возникают конфликты с женой
Рэпер Потап
социальная сеть Instagram

В следующем месяце Потап и Настя Каменских отметят годовщину свадьбы. Влюбленные вот уже два года, как не скрывают свои отношения и живут душа в душу. Правда и у них в семье возникают конфликты.

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В недавнем интервью рэпер признался, что ему очень не нравится чрезмерная блогерская деятельность любимой. Мужчина не в восторге от того, что Настя может снимать его на камеру где угодно.

На внезапные записи на телефон он реагирует достаточно остро, однако старается не обидеть жену. По его мнению, многомиллионная аудитория певицы может обойтись без информации, как он спит, ест и занимается бытовыми делами.

Однажды исполнительница запечатлела Алексея в момент, когда он только проснулся. Такой поступок не порадовал его, поскольку до этого жена рассказала, сколько всего успела сделать по дому, пока муж спал. Артист сказал, что поклонники подумают, что «жена его содержит, обувает, моет, стирает, а он только дрыхнет».

Музыкант считает, что в отношениях очень важное место занимает уважение. Он просит Настю учитывать его права на личное пространство и желание побыть лишь вдвоем, без посторонних взглядов.

Потап и Настя Каменских / социальная сеть Instagram

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Серьезных ссор Каменских и Потап избегают. Они отдают предпочтение гармонии в отношениях, большим и маленьким радостям, а также мотивируют друг друга на новые достижения.

Напомним,

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