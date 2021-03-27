Потап рассказал, из-за чего у него возникают конфликты с женой
В следующем месяце Потап и Настя Каменских отметят годовщину свадьбы. Влюбленные вот уже два года, как не скрывают свои отношения и живут душа в душу. Правда и у них в семье возникают конфликты.
На внезапные записи на телефон он реагирует достаточно остро, однако старается не обидеть жену. По его мнению, многомиллионная аудитория певицы может обойтись без информации, как он спит, ест и занимается бытовыми делами.
Однажды исполнительница запечатлела Алексея в момент, когда он только проснулся. Такой поступок не порадовал его, поскольку до этого жена рассказала, сколько всего успела сделать по дому, пока муж спал. Артист сказал, что поклонники подумают, что «жена его содержит, обувает, моет, стирает, а он только дрыхнет».
Музыкант считает, что в отношениях очень важное место занимает уважение. Он просит Настю учитывать его права на личное пространство и желание побыть лишь вдвоем, без посторонних взглядов.
Напомним,