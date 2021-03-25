Муж Алены Мозговой лишился волос после перенесенного коронавируса

В начале года семье Алены Мозговой пришлось столкнуться с трудностями.

На своей странице в Фейсбук Алена Мозговая поделилась неутешительной новостью. Тогда маме и мужу украинского продюсера диагностировали коронавирус.

Борьба с коронавирусом Дэвиду Аксельроду давалась сложно. Музыканту даже пришлось провести несколько дней в больнице. К счастью, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

Однако после выздоровления Дэвиду все-таки пришлось столкнуться с первым побочным эффектом от COVID-19. У 37-летнего певца начали выпадать волосы.

Певец Дэвид Аксельрод / facebook.com/DavidAxelrod.Official

Но из этой ситуации Аксельрод решил выйти оригинально - сменил имидж, сделав себе прическу. Свой новый образ мужчина продемонстрировал на своей странице в Фейсбук.

Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: «волосы не зубы — отрастут». Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэтхем или «Крепкий орешек» Брюс, - написал в Фейсбук Дэвид Аксельрод.

Напомним,