Муж Алены Мозговой лишился волос после перенесенного коронавируса

25 марта 2021 16:10 Юлия Туренко
Муж Алены Мозговой лишился волос после перенесенного коронавируса
Певец Дэвид Аксельрод
facebook.com/DavidAxelrod.Official

В начале года семье Алены Мозговой пришлось столкнуться с трудностями.

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На своей странице в Фейсбук Алена Мозговая поделилась неутешительной новостью. Тогда маме и мужу украинского продюсера диагностировали коронавирус.

Борьба с коронавирусом Дэвиду Аксельроду давалась сложно. Музыканту даже пришлось провести несколько дней в больнице. К счастью, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.

Однако после выздоровления Дэвиду все-таки пришлось столкнуться с первым побочным эффектом от COVID-19. У 37-летнего певца начали выпадать волосы.

Певец Дэвид Аксельрод / facebook.com/DavidAxelrod.Official
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Но из этой ситуации Аксельрод решил выйти оригинально - сменил имидж, сделав себе прическу. Свой новый образ мужчина продемонстрировал на своей странице в Фейсбук.

Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: «волосы не зубы — отрастут». Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэтхем или «Крепкий орешек» Брюс, - написал в Фейсбук Дэвид Аксельрод.

Напомним, 

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