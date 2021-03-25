Муж Алены Мозговой лишился волос после перенесенного коронавируса
В начале года семье Алены Мозговой пришлось столкнуться с трудностями.
Борьба с коронавирусом Дэвиду Аксельроду давалась сложно. Музыканту даже пришлось провести несколько дней в больнице. К счастью, сейчас здоровью артиста ничего не угрожает.
Однако после выздоровления Дэвиду все-таки пришлось столкнуться с первым побочным эффектом от COVID-19. У 37-летнего певца начали выпадать волосы.
Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: «волосы не зубы — отрастут». Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэтхем или «Крепкий орешек» Брюс, - написал в Фейсбук Дэвид Аксельрод.
Напомним,