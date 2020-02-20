Алена Мозговая шокировала публику новой стрижкой: под ноль!
Конец прошлой недели выдался для Алены Мозговой весьма нервным.
В день 2-го полуфинала Анжелика Буркина обвинила певца в финансовых махинациях. Якобы, он решил взять творческий псевдоним и сменить имя в паспорте из-за долгов с кредиторами.
В ответ Алена Мозговая сделала заявление, в котором опровергла причастие мужа в любых криминальных действиях и высмеяла неграмотность Буркиной.
Чтобы окончательно отвлечь внимание публики от скандала, Мозговая решались на кардинальный шаг. Неожиданно для всех женщина побрилась налысо.
Не говоріть мені, що робити, і я не скажу, куди вам іти,– написала в комментариях продюсер.
Подписчики отреагировали на перемены в стиле Мозговой позитивно. Они похвалили Алену за смелый и решительный шаг.
Напомним,