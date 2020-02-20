Алена Мозговая шокировала публику новой стрижкой: под ноль!

Конец прошлой недели выдался для Алены Мозговой весьма нервным.

Причина тому – неожиданное заявление бывшего продюсера ее мужа и участника Национального отбора на «Евровидение-2020» David Axelrod (Владимира Ткаченко).

В день 2-го полуфинала Анжелика Буркина обвинила певца в финансовых махинациях. Якобы, он решил взять творческий псевдоним и сменить имя в паспорте из-за долгов с кредиторами.

В ответ Алена Мозговая сделала заявление, в котором опровергла причастие мужа в любых криминальных действиях и высмеяла неграмотность Буркиной.

Чтобы окончательно отвлечь внимание публики от скандала, Мозговая решались на кардинальный шаг. Неожиданно для всех женщина побрилась налысо.

Алена Мозговая с новой стрижкой / instagram.com/mozgovaolena

Не говоріть мені, що робити, і я не скажу, куди вам іти,

– написала в комментариях продюсер.

Подписчики отреагировали на перемены в стиле Мозговой позитивно. Они похвалили Алену за смелый и решительный шаг.

Напомним,