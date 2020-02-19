82-летний муж Юлии Высоцкой рассказал о своей особенности, которая оберегает их брак от разрыва
82-летний муж ведущей и кулинара впервые за несколько лет решил обсудить с поклонниками свою личную жизнь.
Свое семейное счастье Андрей и Юлия стараются оберегать от посторонних глаз. Супруги очень редко дают интервью. Но поклонникам все-таки удается услышать из первых уст откровения, в которых известная пара делится сокровенным – секретами своего крепкого брака.
Известный режиссер, в шутку, признался, что сейчас он имеет не очень хорошую память, поэтому быстро забывает то, о чем ему не стоит помнить.
Я счастливый человек, потому что многое забываю, – пишет Андрей Сергеевич. – А Юля – счастливый человек, потому что все помнит.
Напомним,