Наталья Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину

18 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Наталья Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину
Психолог Наталья Холоденко
instagram.com/kholodenkon

Психолог и ведущая канала «Украина» в программе «Зірковий шлях» рассказала, какие женщины легче завоевывают внимание и любовь мужчин.

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Многие женщины уверены, для партнера главное – красивая внешность. Если у избранницы мужчины длинные ноги, большая грудь и пухлые губы, значит, именно этим она его и взяла. 

Но звездный психолог Наталья Холоденко имеет другую точку зрения на этот счет.

Для мужчин внешность – это как для женщин деньги. То есть если он ездит на классной машине, то автоматически уже больше нравится женщине. Поэтому, если женщина подходит под его понимание красоты, она всегда будет привлекать внимание, мужчина всегда будет относиться к ней с большим интересом, – сказала психолог. – Но есть определенная хитрость для женщин: нравятся не те женщины, которые объективно красивые, а те, которые сами себе поставили этот диагноз – я красивая. Вот она сама так решила и в это верит. И тогда она именно это транслирует. И мужчины верят.

Психолог Наталья Холоденко / пресс-служба Нового канала
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Женщины часто привлекают внимание тех мужчин, которые им не нравятся. Как же оказаться в поле зрения именно того единственного, с кем хочется иметь серьезные отношения, психолог дала следующий совет.

Если вы считаете, что он лучший, и вам хочется быть только с ним, то повторите себе несколько раз: «Он неплохой, но я тоже ничего, – посоветовала психолог. – Вариант «Ваня, я ваша навеки» не работает. Нужно не забывать о том, что нас любит наша печень, наше сердце, наш желудок, наши легкие. Это надо тоже ценить и создавать праздник любви к себе.

Напомним, 

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