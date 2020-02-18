50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
Исполнительница в свои 50 - может дать фору еще многим юным красавицам.
Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует, стоя у зеркала, в купальнике. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.
Расслаблена и перезаряжена,– написала в комментариях под снимком певица.
Держать себя в форме Джей Ло удается благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Она не только ходит в спортзал, но и устраивает вместе с женихом Алексом Родригесом фитнес-челленджи.
Напомним,