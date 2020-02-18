50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини

Исполнительница в свои 50 - может дать фору еще многим юным красавицам.

Певица Дженнифер Лопес часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте. Вот и в этот раз она поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует, стоя у зеркала, в купальнике. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.

Расслаблена и перезаряжена,

– написала в комментариях под снимком певица.

Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Подписчики Дженнифер были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Невероятная», «Джен – ты здорово мотивируешь», «Роскошная фигура», «Стальной пресс!», «Идеальные формы».

Держать себя в форме Джей Ло удается благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Она не только ходит в спортзал, но и устраивает вместе с женихом Алексом Родригесом фитнес-челленджи.

Напомним,