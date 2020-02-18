50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини

18 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
Певица Дженнифер Лопес
Fotobank / GettyImages

Исполнительница в свои 50 - может дать фору еще многим юным красавицам.

Читайте такжеМаксим Галкин забрал детей у Пугачевой
Певица Дженнифер Лопес часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте. Вот и в этот раз она поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру. 

Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует, стоя у зеркала, в купальнике. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.

Расслаблена и перезаряжена,
– написала в комментариях под снимком певица.

Певица Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo
Читайте такжеПобедитель шоу «Зважені та щасливі» встречается с участницей проекта «Холостяк»
Подписчики Дженнифер были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Невероятная», «Джен – ты здорово мотивируешь», «Роскошная фигура», «Стальной пресс!», «Идеальные формы».

Держать себя в форме Джей Ло удается благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. Она не только ходит в спортзал, но и устраивает вместе с женихом Алексом Родригесом фитнес-челленджи.

Напомним,

Облако тегов

Дженнифер Лопес социальные сети откровенные фото купальники звезд новости фигура звезд

Материалы по теме

Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах
Анонсы на ТВ

Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрахЭксклюзив
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
Новости

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
Психология

Понять непонятное: ТОП-3 мужские фразы, которые мы неправильно понимаем
50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини
Новости

50-летняя Дженнифер Лопес соблазняет идеальной фигурой в мини-бикини

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK