Звезда «Супермодели по-украински» ошеломила признанием о темном прошлом своего жениха-француза

Ведущая рубрики «Эксклюзив» в программе «Ранок з Україною» Виктория Маремуха недавно стала невестой, хотя до этого она долгое время не принимала ухаживания мужчины.

Четыре года назад звезда программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и одна из самых ярких участниц проекта «Супермодель по-украински» переживала любовное расставание. Викторию Маремуху со всех сторон подбадривали друзья.

Девушка говорит: после разрыва отношений ей вообще ничего не хотелось, а на мужчин она и смотреть не могла. Развлечь подругу все же взялся лучший друг Рома. Парень активно «сватал» Вику за товарищей. А на одной из вечеринок познакомил с иностранцем – французом Луи.

Я вообще на него не обращала внимания. И всякий раз, когда он ко мне подходил типа «О, привет! Та-та-та...», он меня раздражал, – поделилась первым впечатлением о будущем женихе Виктория Маремуха. – И я делала постоянно такое выражение лица, мол «Рома Рома, забери его! Он меня так раздражает!

Виктория Маремуха с женихом Луи / instagram.com/vicky_mare

Полтора месяца общения ситуации не изменили. Поэтому Луи пошел ва-банк – пригласил неподкупную Вику на романтическое свидание.

Мы уже выходили из бара, по лестнице поднимались, он меня остановил и поцеловал! – призналась ведущая. – Вы не поверите, но в тот момент я как услышала голос сверху или что это было – «это твой мужчина».

Дальше было общение в социальных сетях, прогулки, подарки. Вика говорит, что самым сложным в отношениях оказалось преодолеть языковой барьер, а особенно – ссориться на английском. Поэтому, выясняя отношения, она переходила на русский язык с крепким словцом.

Виктория Маремуха с женихом Луи / instagram.com/vicky_mare

С улыбкой девушка вспоминает и знакомство Луи с ее родственниками. Пара приехала к родителям на Пасху, и влюбленные пошли в церковь.

Никто не смотрел на того батюшку. Никто не смотрел на те яйца. Всем было интересно – Вика привезла француза!

– вспоминает реакцию людей девушка.

Виктория признается – были и перешептывания, и заинтересованные взгляды. Луи понравился родственникам и друзьям девушки, подкупил галантностью и простотой.

Но был в отношениях пары момент, который поставил под сомнение их будущее. Вика узнала о прошлом избранника.

У него в каждой стране было по девушке. К тому же, они друг о друге знали, и всех все устраивало,

– ошеломила признанием девушка и добавила, что больше всего боялась измены. Однажды даже прогнала Луи из их совместной квартиры.

Виктория Маремуха с женихом Луи / instagram.com/vicky_mare

Но мужчина не сдался и долгое время убеждал любимую, что она – единственная в его жизни. А в конце прошлого года француз решился на предложение руки и сердца – и Вика ответила «Да».

Напомним,