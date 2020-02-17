Владимир Остапчук разгневал Сеть своим грубым выражением в адрес подписчиц: «Ущербная д*ра»

17 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Владимир Остапчук разгневал Сеть своим грубым выражением в адрес подписчиц: «Ущербная д*ра»
Телеведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Бракоразводный процесс телеведущего уже давно вышел за рамки личного пространства.

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Долгое время Владимир Остапчук и его бывшая супруга Елена Войченко хранили молчание касательно причин своего развода. Но в какой-то момент их история обрела глобальный характер. 

Первой решила заговорить Елена. Женщина обвинила своего экс-супруга в изменах, намекнула на его бисексуальность, а также заявила, что он не дает денег на детей.

Телеведущий Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Со своей стороны Остапчук не стал молчать. В интервью Катерине Осадчей телеведущий заявил, что оставил Войченко две квартиры, машину и 30 000 долларов.

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Также Остапчук заверит публику, что не изменял своей жене. Хотя спустя несколько дней после интервью Осадчей, в Сети всплыла информацию о якобы его любовнице Кристине.

Ситуация вокруг бракоразводного процесса Остапчука стала предметом горячих обсуждений не только на телевидении, новостных порталах, но и блоге самого ведущего в Инстаграм.

Владимир Остапчук с детьми / instagram.com/vova_ostapchuk
Кто-то поддержал Владимира, однако основная масса публики оставила в адрес ведущего массу негативных посланий. Особенно жаркая дискуссия разгорелась под фото, на котором Остапчук изображен с детьми.

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В комментариях девушки начали обзывать артиста изменщиком, вруном и т.д... В ответ Владимир молчать не стал. Одну из подписчиц он назвал «закомплексованной ущербной дурой», посоветовал «не лезть в чужую жизнь» и «не принимать на себя роль прокурора».

Комментарий Владимира Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk
Подписчики пришли в шок, от такого общения Владимира с фолловерами, особенно, когда ими являются женщины. На что ведущий, не заморачиваясь, ответил, чтобы они удалились и не тревожили его.

Напомним,

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