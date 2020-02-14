С сыном Сергея и Снежаны Бабкиных случилась неприятность: всю ночь провели в больнице
Семье Бабкиных пришлось столкнуться с неприятностями.
Во время тренировки по футболу 13-летний Артур сломал правую руку. В результате чего звездному семейству пришлось провести в больнице всю ночь.
Артуру сделали операцию. При этом все манипуляции медики выполняли без наркоза, как рассказала Снежана. Мальчик проявил мужество и вытерпел всю адскую боль.
В этот момент мама, то есть я, встала и ушла. Честно говоря, вышла и стала плакать, – признается Бабкина. – Сережа говорит, ну что ты. Мальчик вырос. Просто очень чувствую детей!
Напомним,