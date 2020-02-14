С сыном Сергея и Снежаны Бабкиных случилась неприятность: всю ночь провели в больнице

14 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
С сыном Сергея и Снежаны Бабкиных случилась неприятность: всю ночь провели в больнице
Сергей Бабкин с сыном
instagram.com/snezhana_babkina

Семье Бабкиных пришлось столкнуться с неприятностями.

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Касаются они старшего сына Сергея и Снежаны Бабкиных Артура. На днях мальчику пришлось обращаться за экстренной помощью к медикам. 

Во время тренировки по футболу 13-летний Артур сломал правую руку. В результате чего звездному семейству пришлось провести в больнице всю ночь.

Артуру сделали операцию. При этом все манипуляции медики выполняли без наркоза, как рассказала Снежана. Мальчик проявил мужество и вытерпел всю адскую боль.

Сын Сергея и Снежаны Бабкиных / instagram.com/snezhana_babkina
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Об этом в своем Инстаграм рассказала взволнованная Снежана. Она горда за смелость сына, но сама не смогла смотреть на происходящее и ждала окончания операции в коридоре.

В этот момент мама, то есть я, встала и ушла. Честно говоря, вышла и стала плакать, – признается Бабкина. – Сережа говорит, ну что ты. Мальчик вырос. Просто очень чувствую детей!

Напомним,

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