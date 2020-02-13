Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой

13 февраля 2020 15:35 Юлия Крутиева
Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Певица Надежда Мейхер
пресс-служба

Певица всерьез настроена на возвращение на большую сцену и вскоре порадует поклонников новым музыкальным материалом.

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Надежда Мейхер – роковая красотка и настоящая женщина, которая не терпит рамок и ограничений. Однако в свежем интервью для журнала “Отдохни!” артистка призналась в некоторых своих табу перед камерой.

В первую очередь табу касаются обнажённой натуры, – прокомментировала Надежда. – Но опять-таки… Смотря какая сцена, смотря какой герой…

Певица Надежда Мейхер / пресс-служба
Мейхер не обошла стороной и тему флирта в соцсетях. Артистка рассказала, что ей часто пишут и делают различные предложения.

Всё это блокируется с моей стороны. Мне это неинтересно и совершенно не нужно! Даже если бы я была свободной женщиной, это не тот способ, который поможет встретить свою судьбу.

О понимании счастья, семейных традициях и приятных хлопотах, об отношении к диетам и спорту – читайте в новом выпуске журнала “Отдохни!”. Уже в продаже! 

Певица Надежда Мейхер / пресс-служба
Напомним,

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Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой

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