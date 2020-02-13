Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Певица всерьез настроена на возвращение на большую сцену и вскоре порадует поклонников новым музыкальным материалом.
В первую очередь табу касаются обнажённой натуры, – прокомментировала Надежда. – Но опять-таки… Смотря какая сцена, смотря какой герой…
Всё это блокируется с моей стороны. Мне это неинтересно и совершенно не нужно! Даже если бы я была свободной женщиной, это не тот способ, который поможет встретить свою судьбу.
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