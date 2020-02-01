Надежда Мейхер поделилась обворожительным кадром с фотосессии: «Неувядающая красота»
1 февраля 2020 11:00
Катерина Даниленко
Певица Надежда Мейхер
социальная сеть Instagram
Cолистка золотого состава «ВИА Гры» Надежда Мейхер не перестает удивлять поклонников сексуальными снимками.
Артистка
регулярно демонстрирует прелести своей фигуры, выступая моделью для рекламы собственного бренда одежды. Однако в этот раз знаменитость решила показать роскошное тело в пикантном платье в своих Instagram-stories.
Певица в черном летнем платье с открытой зоной декольте лучезарно улыбается и смотрит в камеру. Легкая укладка и макияж с акцентом на глаза придают особого шарма образу.
Жажда к жизни,
‒ говорится в подписи.
Певица Надежда Мейхер / социальная сеть Instagram
Подписчики звезды не имели возможности оставить свои комментарии в stories, однако многие помнят, что во время неимоверной популярности «ВИА Гры» Надежда запомнилась не только музыкальными талантами, но и пятым размером груди.
Напомним,