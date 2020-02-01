Надежда Мейхер поделилась обворожительным кадром с фотосессии: «Неувядающая красота»

1 февраля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Надежда Мейхер поделилась обворожительным кадром с фотосессии: «Неувядающая красота»
Певица Надежда Мейхер
социальная сеть Instagram

Cолистка золотого состава «ВИА Гры» Надежда Мейхер не перестает удивлять поклонников сексуальными снимками.

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Артистка регулярно демонстрирует прелести своей фигуры, выступая моделью для рекламы собственного бренда одежды. Однако в этот раз знаменитость решила показать роскошное тело в пикантном платье в своих Instagram-stories.

Певица в черном летнем платье с открытой зоной декольте лучезарно улыбается и смотрит в камеру. Легкая укладка и макияж с акцентом на глаза придают особого шарма образу.

Жажда к жизни,
‒ говорится в подписи.

Певица Надежда Мейхер / социальная сеть Instagram

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Подписчики звезды не имели возможности оставить свои комментарии в stories, однако многие помнят, что во время неимоверной популярности «ВИА Гры» Надежда запомнилась не только музыкальными талантами, но и пятым размером груди.

Напомним,

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