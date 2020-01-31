Леся Никитюк стала адвокатом собаки
Во время шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале ведущей Лесе Никитюк приходится разруливать все непредвиденные ситуации.
Более того, не вырезают даже те моменты, когда во время игры что-то пошло не так, как хотелось участникам съемочного процесса.
Мы запускаем Лесю, блондинок и мужчину-игрока в студию, закрываем дверь, включаем камеры и наблюдаем за тем, как они все живут в этом шоу, – рассказывает креативный редактор проекта Ольга Чеснокова. – Это не только по-настоящему интересно, но и честно по отношению к зрителям.
Пытаемся снимать программу без лишних «стопов», чтобы не терять атмосферу, – рассказывает Ольга. – Если и возникает какая-то непредвиденная ситуация, то Леся как классный модератор всегда ее решит. И сделает это очень красиво, достойно и с потрясающей самоиронией.
К примеру, в одном из выпусков зрители увидят, как Леди Ле разрулила ситуацию с собачкой, которая подставила свою хозяйку. Дело было так. В студию блондо-бомба привела очень послушного, по ее словам, домашнего любимца. Надрессированного никогда не брать пищу ни у кого, кроме хозяйки. Но собака так долго ждала своего выхода, что разнервничалась. Видимо, из-за стресса она начала есть все и у всех. Поэтому Лесе Никитюк пришлось кормить животное и оправдывать его поведение, а его хозяйке – краснеть.