Леся Никитюк стала адвокатом собаки

31 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк стала адвокатом собаки
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Во время шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале ведущей Лесе Никитюк приходится разруливать все непредвиденные ситуации.

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Все три сезона шоу «Кто против блондинок?» снимали в режиме студийного реалии. То есть, все, что случается в студии, вы видите в эфире. 

Более того, не вырезают даже те моменты, когда во время игры что-то пошло не так, как хотелось участникам съемочного процесса.

Мы запускаем Лесю, блондинок и мужчину-игрока в студию, закрываем дверь, включаем камеры и наблюдаем за тем, как они все живут в этом шоу, – рассказывает креативный редактор проекта Ольга Чеснокова. – Это не только по-настоящему интересно, но и честно по отношению к зрителям.

Леся Никитюк на съемках шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
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В кадр попадут даже факапы участниц, которые случились во время демонстрации их умений и увлечений.

Пытаемся снимать программу без лишних «стопов», чтобы не терять атмосферу, – рассказывает Ольга. – Если и возникает какая-то непредвиденная ситуация, то Леся как классный модератор всегда ее решит. И сделает это очень красиво, достойно и с потрясающей самоиронией.

К примеру, в одном из выпусков зрители увидят, как Леди Ле разрулила ситуацию с собачкой, которая подставила свою хозяйку. Дело было так. В студию блондо-бомба привела очень послушного, по ее словам, домашнего любимца. Надрессированного никогда не брать пищу ни у кого, кроме хозяйки. Но собака так долго ждала своего выхода, что разнервничалась. Видимо, из-за стресса она начала есть все и у всех. Поэтому Лесе Никитюк пришлось кормить животное и оправдывать его поведение, а его хозяйке – краснеть.

Леся Никитюк на съемках шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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