Участницы шоу «Кто против блондинок?» приглашают Леся Никитюк на «девичники»

Участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале – это настоящая армия единомышленниц, которую возглавляет Леся Никитюк.

Участницы шоу «Кто против блондинок?» болеют и поддерживают друг друга. Ведь еще раз хотят доказать, что умнее мужчин.

Если вы думаете, что блондинки такие дружные только на камеру, то очень ошибаетесь. За кадром они тоже живут интересами друг друга и встречаются.

После слов: «Стоп! Снято!» совместная жизнь участниц продолжается, – рассказывает креативный редактор Ольга Чеснокова. – Рада, что за три сезона у девушек образовалось классное комьюнити вне проекта. Знаю, что они часто встречаются, чтобы попить кофе.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Более того, Леся тоже приобщается к таким «девичникам». Несмотря на свой плотный график, ведущая находит время, чтобы поговорить с девушками.

Встречаемся часто, но небольшими компаниями, – рассказывает участница шоу Елена Борисенко. – Мы ходим на концерты любимых исполнителей, в рестораны и даже друг к другу домой.

Участницы шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала

Блондинка признается, что проект уже сам по себе – испытание для каждой. Но благодаря ему девушки раскрывают свою истинную суть.

В шоу «Кто против блондинок?» мы находим настоящих подруг, – говорит Елена, – с которыми можем быть честными и искренними. Это наша блондинистая семья, которую за кулисами все называют целой Вселенной.

Напомним,