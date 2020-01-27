Участницы шоу «Кто против блондинок?» приглашают Леся Никитюк на «девичники»
Участницы шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале – это настоящая армия единомышленниц, которую возглавляет Леся Никитюк.
Если вы думаете, что блондинки такие дружные только на камеру, то очень ошибаетесь. За кадром они тоже живут интересами друг друга и встречаются.
После слов: «Стоп! Снято!» совместная жизнь участниц продолжается, – рассказывает креативный редактор Ольга Чеснокова. – Рада, что за три сезона у девушек образовалось классное комьюнити вне проекта. Знаю, что они часто встречаются, чтобы попить кофе.
Встречаемся часто, но небольшими компаниями, – рассказывает участница шоу Елена Борисенко. – Мы ходим на концерты любимых исполнителей, в рестораны и даже друг к другу домой.
В шоу «Кто против блондинок?» мы находим настоящих подруг, – говорит Елена, – с которыми можем быть честными и искренними. Это наша блондинистая семья, которую за кулисами все называют целой Вселенной.
Напомним,