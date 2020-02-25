Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля 2020 19:00 Александр Кива
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.02.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на Новом канале и на нашем сайте  TV.UA вышел 4 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 1 выпуске 3 сезона шоу Кто против блондинок: На этот раз участником программы станет актер, шоумен Александр Пикалов.

25 февраля в 19:00 включайте Новый канал, и вы увидите, как Александр будет учиться равномерно разливать вино в бокалы. А также узнаете, какое задание пришлось выполнять мужчине в суперфинале. Ну и главный вопрос, кто ж победит? Узнаете в эфире Нового канала.

Смотрите 4 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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