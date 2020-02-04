Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 04.02.2020)
4 февраля 2020 19:00
Кто против блондинок
4 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 1 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.
Кто против блондинок: Стартует третий сезон шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале с его неизменной ведущей Лесей Никитюк. Как всегда участницам предстоит сражаться против звездных мужчин. В первом выпуске против блонд выступит Юрий Горбунов, который пришел на шоу после 10-летнего перерыва!
Смотрите 1 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.