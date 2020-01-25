Елена Зеленская посвятила трогательные слова мужу в день его рождения: «До сих пор бабочки в животе»
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 42-летие.
Женщина подчеркнула, что Владимир – настоящий мужчина, рядом с которым уютно и интересно. Также Елена отметила, что после 17 лет брака, до сих пор чувствует "бабочки" в животе.
Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
Напомним,