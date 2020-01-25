Елена Зеленская посвятила трогательные слова мужу в день его рождения: «До сих пор бабочки в животе»

25 января 2020 17:10 Юлия Крутиева
Елена Зеленская посвятила трогательные слова мужу в день его рождения: «До сих пор бабочки в животе»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой
instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 42-летие.

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Поздравить любимого мужа с днем рождения решила и первая леди страны Елена Зеленская. На своей странице в Инстаграм она опубликовала совместную фотографию с супругом, а также свой пост сопроводила трогательными словами. 

Женщина подчеркнула, что Владимир – настоящий мужчина, рядом с которым уютно и интересно. Также Елена отметила, что после 17 лет брака, до сих пор чувствует "бабочки" в животе.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой / instagram.com/olenazelenska_official

Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. Коханий, з твоїм днем! Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

Напомним,

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