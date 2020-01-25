Голос країни-10: суперфиналистка второй раз пришла на шоу – была прикована к постели и снова училась ходить

Финалистка 4 сезона, чья вокальная карьера оказалась под угрозой из-за травмы спины, триумфально вернулась на проект и привела в восторг тренеров выполнением хита «Lovely». Зал стоя аплодировал девушке.

Выступление Ольги Мельник на «Голосі країни-10» всколыхнуло социальные сети и бьет рекорды просмотров. Меньше чем за неделю выступление девушки собрало более 800 000 просмотров на официальном YouTube канале проекта. Девушка своим мощным голосом и уникальным тембром смогла растрогать тренеров, которые сразу же сошлись во мнении, что Ольга имеет высокие шансы на победу в шоу.

В частности, ПТП сказал: «Ты встала на ноги и подняла весь зал, всех тренеров». Дан Балан заявил, что мечтает продюсировать такую певицу, как она: «Я никогда не использовал никаких козырей для битвы участника, но не в этом случае – у меня есть готовая песня для тебя». А Тина Кароль отметила, что девушка – пример для миллионов, кто разуверился в себе.

Голос країни-10: выступление Ольги Мельник / пресс-служба канала 1+1

Почти шесть лет назад она ворвалась в проект «Голос страны» с песней «Желтые ботинки» и смогла обратить к себе три судейских кресла. Шаг за шагом Ольга одерживала победу на всех этапах шоу, дошла до суперфинала и заняла третье место в вокальном шоу. Но вместо концертов или приглашений к сотрудничеству с продюсерами, она получила испытание судьбой. Из-за проблем со спиной 19-летняя девушка оказалась почти прикована к постели и была вынуждена снова учиться ходить.

В течение двух лет она проходила курс лечения, а реабилитация продолжается и сегодня. Девушка вспоминает, что в тот период ей было вдвое тяжелее: во-первых, из-за невыносимой боли она не могла стоять, сидеть и даже лежать, а во-вторых, из-за физической неспособности была вынуждена отказываться от выступлений и приглашений на сотрудничество. Ежедневно Оля закрывалась в себе, а ее мир к тому времени ограничивался собственной комнатой и больницей. В результате кроме физической боли, она получила еще и эмоциональное истощение, которое переросло в затяжную депрессию.

Голос країни-10: выступление Ольги Мельник / пресс-служба канала 1+1

Сейчас Оля говорит, что ее жизнь в то время напоминала существования абсолютно отчаявшегося в себе человека. Тогда помогла поддержка родных, девушка медленно начинала шаг за шагом становиться на ноги, заново училась ходить. Именно по инициативе сестры начала возвращаться и к творчеству: фотографировать, писать тексты песен, позже записывать каверы и публиковать их на личных страницах в социальных сетях.

В десятом сезоне на слепые прослушивания молодая девушка пришла с песней «Lovely». Буквально с первых нот все тренеры вернулись к девушке, а когда выступление завершилось, стоя аплодировали участнице.

Эта песня обо мне. Я выбрала ее, зная, что мне не придется погружаться в эти эмоции. К тому времени я просто в них находилась. Перед выступлением я в течение дня не разговаривала, были осложнения со связями, поэтому понимала, спеть так, как хотела, не получится. Когда выходила на сцену, сказала себе: «Оль, пой душой – «Голос страны» почувствует это». Когда понимаешь, что технически ты не сможешь сейчас продемонстрировать максимум, душа и сердце «включаются» особенно мощно. Позже увидев, что видео набирает просмотры, не могла поверить, что это происходит со мной. Я боялась, что люди не будут воспринимать меня. Переживала, как отнесутся к тому, что я решила попробовать свои силы во второй раз ... Сейчас меня переполняют эмоции.

От неожиданного результата и реакции судей девушка расплакалась на сцене, а когда пришло время выбирать наставника, еще несколько минут колебалась. В результате среди тренеров Ольга выбрала Тину Кароль, о своем выборе говорит так:

Я писала свои песни и складывала их в ящик, понимая, что мой путь будет немного сложнее. Я не планировала возвращение в шоу, я его боялась. Когда тренеры вернулись, я думала, как бы допеть песню и не сорваться. И когда песня закончилась, я села и заплакала, потому что все то невозможно было держать в себе. Я не ожидала, что вообще кто-то из тренеров нажмет красную кнопку, правда. И самым сложным для меня оказалось то, что вернулись все. Я стояла на сцене больше минуты, думала, к кому пойти, а потом решила выбирать сердцем, чувством. Остановилась, посмотрела каждому в глаза и поняла, что чувствую Тину.

Сейчас Ольга Мельник в составе команды Тины Кароль уже готовится к следующему этапу вокального шоу – боев. Сможет ли девушка второй раз стать финалисткой и удастся ли ей одержать победу в главном сражении эпохи – юбилейном сезоне «Голоса страны-10» узнаем в скором времени.

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,