Голос країни-10: суперфиналистка второй раз пришла на шоу – была прикована к постели и снова училась ходить
Финалистка 4 сезона, чья вокальная карьера оказалась под угрозой из-за травмы спины, триумфально вернулась на проект и привела в восторг тренеров выполнением хита «Lovely». Зал стоя аплодировал девушке.
В частности, ПТП сказал: «Ты встала на ноги и подняла весь зал, всех тренеров». Дан Балан заявил, что мечтает продюсировать такую певицу, как она: «Я никогда не использовал никаких козырей для битвы участника, но не в этом случае – у меня есть готовая песня для тебя». А Тина Кароль отметила, что девушка – пример для миллионов, кто разуверился в себе.
В десятом сезоне на слепые прослушивания молодая девушка пришла с песней «Lovely». Буквально с первых нот все тренеры вернулись к девушке, а когда выступление завершилось, стоя аплодировали участнице.
Эта песня обо мне. Я выбрала ее, зная, что мне не придется погружаться в эти эмоции. К тому времени я просто в них находилась. Перед выступлением я в течение дня не разговаривала, были осложнения со связями, поэтому понимала, спеть так, как хотела, не получится. Когда выходила на сцену, сказала себе: «Оль, пой душой – «Голос страны» почувствует это». Когда понимаешь, что технически ты не сможешь сейчас продемонстрировать максимум, душа и сердце «включаются» особенно мощно. Позже увидев, что видео набирает просмотры, не могла поверить, что это происходит со мной. Я боялась, что люди не будут воспринимать меня. Переживала, как отнесутся к тому, что я решила попробовать свои силы во второй раз ... Сейчас меня переполняют эмоции.
Я писала свои песни и складывала их в ящик, понимая, что мой путь будет немного сложнее. Я не планировала возвращение в шоу, я его боялась. Когда тренеры вернулись, я думала, как бы допеть песню и не сорваться. И когда песня закончилась, я села и заплакала, потому что все то невозможно было держать в себе. Я не ожидала, что вообще кто-то из тренеров нажмет красную кнопку, правда. И самым сложным для меня оказалось то, что вернулись все. Я стояла на сцене больше минуты, думала, к кому пойти, а потом решила выбирать сердцем, чувством. Остановилась, посмотрела каждому в глаза и поняла, что чувствую Тину.
Сейчас Ольга Мельник в составе команды Тины Кароль уже готовится к следующему этапу вокального шоу – боев. Сможет ли девушка второй раз стать финалисткой и удастся ли ей одержать победу в главном сражении эпохи – юбилейном сезоне «Голоса страны-10» узнаем в скором времени.
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Напомним,