МастерШеф. Профессионалы-2: известны имена судей и дата премьеры нового сезона шоу
Телеканал СТБ приступил к работе над вторым сезоном успешного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы».
Ольга Мартыновская известна как победительница третьего сезона «МастерШеф», но после финала она продолжила развиваться в кулинарном мире уже на международном уровне.
Много лет мы с удовольствием и гордостью наблюдаем за успехами Оли, – говорит креативный продюсер студии Владимир Турич. – После победы на «МастерШеф» она стала успешной в Париже – городе, в котором обычно достигают высот только французские повара. Путь Оли – от участницы кастинга в 2013 году до совладелицы ресторана в центре Парижа – доказывает, что «можливо все»! Оля большой профессионал, а ее опыт и знания нужны нашим участникам.
Настолько серьезные переживания я чувствовала, когда родила дочку. Потом – когда начала жить с ней сама в другой стране. И сейчас это третий раз в моей жизни, когда на мне лежит огромная ответственность, – говорит Ольга Мартыновская. – Рядом со мной Эктор и Владимир – моя поддержка, а также команда проекта, которому я очень благодарна. Я много старалась, когда была участницей, прошла долгий путь, не растеряла приобретенное и обрела свою профессию. Через шесть лет стать судьей – это большая честь для меня! Сейчас я наконец-то могу себя похвалить.
Премьера проекта в эфире СТБ состоится 29 февраля 2020 года.
Напомним,