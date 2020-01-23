Тимур и Инна Мирошниченко задумались о рождении третьего ребенка: «Уже готова рожать»

23 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Тимур и Инна Мирошниченко задумались о рождении третьего ребенка: «Уже готова рожать»
Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью Мией
instagram.com/timur.miroshnychenko

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», известный телеведущий Тимур Мирошниченко показал новорожденного сына и рассказал о принципах выбора имен детям.

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Ведущий программы «Зірковий шлях» Тимур Мирошниченко на днях во второй раз стал отцом. После ночи, проведенной вместе с новорожденным Марком и женой, телеведущий заполнил необходимые документы и показал лицо сыночка, а жена Инна опубликовала милые фото. После чего звездная семья в роддоме записала видеообращение, в котором ведущий спросил жену об ее самочувствии.

Очень хорошо себя чувствую, как и не рожала. Уже сегодня готова рожать следующего ребенка,
– смеясь, поделилась жена Тимура Мирошниченко Инна.

Новорожденный Марко тоже прекрасно себя чувствует. Счастливый отец делится в Инстаграм трогательными фото с мальчиком.

Тимур Мирошниченко с сыном / instagram.com/timur.miroshnychenko

Поки це чудо спить у мене на грудях, давайте знайомитися з ним ближче! Отже, звати його Марко. Наголошую на присутності літери О в імені! Його звати не Марк, а саме Марко! Хочете з італійським нахилом - МАрко, хочете з українським - МаркО. Але з О! Це принципово! Він дуже спокійний мужчина. Принаймні поки що. Спить, їсть, спить, їсть. І майже ніколи не кричить. Що нас надзвичайно тішить. А ще він мерзляк. Ми натопили в хаті до +25, але йому все одно прохолодно, тому він просить закутати його в пледик. І він дуже любить усе розглядати. Трошки прижмурившись уважно дивиться на мене, на Інну та на сестричку, яка його постійно ніжно гладить і цьомає. І впевнено називає його Ба. Або Ма. Що в даному випадку означає «Брат» або «Марко». Так-так, з літерою О!

А тем временем, молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

У нас є концепція італійських імен для дітей. Тепер у нас є Мія та Марко. А ще можна зробити концепцію українських імен, наприклад, Марко і Мія (від Соломії),
– прокомментировал Тимур Мирошниченко.

Поэтому, видимо, следующий ребенок Мирошниченко также будет носить имя с итальянским привкусом и начинаться на букву «М». Ведь останавливаться на двух детях Тимур и Инна не намерены.

Напомним, 

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