Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины

22 января 2020 16:30 Юлия Крутиева
Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Травести-дива Монро
пресс-служба канала Украина

Травести-дива Монро стала соведущей программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30.

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Монро вместе с Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко будет делиться со зрителями увлекательными историями из жизни селебритиз.

Дебют Монро как новой ведущей канала «Украина» состоится 27 января в 9:30. Именно в этот день стартует новый сезон «Зіркового шляху», в котором будет еще больше неожиданных рассказов о жизни знаменитостей. 

Известная травести-дива и блогерша в студии самого популярного проекта об известных людях придаст звездным историям нового неожиданного звучания и открытости.

Для меня честь стать ведущей «Зіркового шляху». Кстати, первый выпуск проекта вышел 5 лет назад, 13 января, в мой день рождения. Я не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире, – делится ожиданиями Монро. – Уверена, что с моим появлением «Зірковий шлях» приобретет новый вкус. Я как специя, которую добавляют к блюду. Наше трио – некий энергетический утренний коктейль.

Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и Травести-дива Монро / пресс-служба канала Украина
Ведущий «Зіркового шляху» Тимур Мирошниченко убежден, что откровенная и стильная Монро в студии «Зіркового шляху» произведет на зрителей яркое впечатление.

Собственная жизненная позиция, внутренняя сила, экспрессия, временами экстравагантность, которые у Монро, не оставят никого равнодушным,
– отметил Тимур Мирошниченко.

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С сентября прошлого года острая на язык травести-дива ведет в «Зірковому шляху» авторскую рубрику «В пику від Монро», где «без купюр» обсуждает звезд и актуальные события шоу-бизнеса. За полгода в эфире рубрика стала одной из самых рейтинговых и в новом сезоне продолжит выходить в «Зірковому шляху».

Напомним, 

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