Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Травести-дива Монро стала соведущей программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30.
Дебют Монро как новой ведущей канала «Украина» состоится 27 января в 9:30. Именно в этот день стартует новый сезон «Зіркового шляху», в котором будет еще больше неожиданных рассказов о жизни знаменитостей.
Известная травести-дива и блогерша в студии самого популярного проекта об известных людях придаст звездным историям нового неожиданного звучания и открытости.
Для меня честь стать ведущей «Зіркового шляху». Кстати, первый выпуск проекта вышел 5 лет назад, 13 января, в мой день рождения. Я не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире, – делится ожиданиями Монро. – Уверена, что с моим появлением «Зірковий шлях» приобретет новый вкус. Я как специя, которую добавляют к блюду. Наше трио – некий энергетический утренний коктейль.
Собственная жизненная позиция, внутренняя сила, экспрессия, временами экстравагантность, которые у Монро, не оставят никого равнодушным,– отметил Тимур Мирошниченко.
Напомним,