Евровидение-2020: результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора

22 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора
Национальный отбор на Евровидение-2020 - скоро на канале СТБ
пресс-служба канала СТБ

22 января СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: завучами Школы леди стали Миссис «Украина-Вселенная» и телеведущая-искусствовед
Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах Национального отбора на Евровидение-2020 (8 и 15 февраля) будет следующим:

1-й полуфинал (8 февраля):

  1. Группа [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

1-й полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 / пресс-служба канала СТБ
2-й полуфинал (15 февраля):

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
  2. FO SHO
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI

2-й полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 / пресс-служба канала СТБ
Читайте такжеВедущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк впервые показал подросшую красавицу-дочь
Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости Евровидение-2020 Нацотбор на Евровидение-2020

Материалы по теме

Геннадий Попенко стал отцом во второй раз
Новости

Геннадий Попенко стал отцом во второй раз
Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Новости

Травести-дива Монро стала ведущей на самом рейтинговом канале Украины
Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм
Анонсы на ТВ

Стань моей тенью: канал «Украина» снимает новый фильм
Невеста из Стамбула: смотреть 283 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 283 серию онлайн (эфир от 22.01.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua