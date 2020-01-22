Евровидение-2020: результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора
22 января 2020 15:00
Национальный отбор на Евровидение-2020 - скоро на канале СТБ
пресс-служба канала СТБ
22 января СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: завучами Школы леди стали Миссис «Украина-Вселенная» и телеведущая-искусствоведПорядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах Национального отбора на Евровидение-2020 (8 и 15 февраля) будет следующим:
1-й полуфинал (8 февраля):
- Группа [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- Go-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
1-й полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 / пресс-служба канала СТБ
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
2-й полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 / пресс-служба канала СТБ
Читайте такжеВедущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк впервые показал подросшую красавицу-дочьКто из артистов будет представлять Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Напомним,