Евровидение-2020: букмекеры сделали первые ставки на победителя

17 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: букмекеры сделали первые ставки на победителя
Евровидение-2020: ведущие конкурса
Eurovision.tv

Песенный конкурс в 2020 году будет проходить в Роттердаме (Нидерланды).

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12 мая состоится первый полуфинал «Евровидения-2020», 14 мая – второй полуфинал и 16 мая – финал, где собственно и определится победитель.

Несмотря на то, что многие страны еще не представили своих участников, букмекеры уже делают первые ставки. Их прогнозы уже появились на официальном сайте песенного конкурса.

Так, по прогнозам букмекеров первое место достанется России, которая не определилась еще с представителем от их страны. Также в тройку вошли Швеция и Италия.

Евровидение-2020: букмекеры сделали первые ставки на победителя / Eurovision.tv
А вот Украину букмекеры отправили на 9-е место. Ну что же, посмотрим, изменятся ли ставки букмекеров, когда все страны-участники «Евровидения-2020» назовут своих представителей на конкурсе.

Напомним,

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