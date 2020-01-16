Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине
Телеканал «Украина» получил права на эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар».
Номинанты премии «Оскар» в 24 категориях были объявлены 13 января 2020 года. 27 января состоится ежегодный обед с участием всех номинантов, который проводится накануне самой церемонии.
Финальное голосование во всех категориях начнется 30 января и завершится 4 февраля, а уже 9 февраля будут объявлены победители. Церемония вручения самой престижной кинопремии мира пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Смотрите церемонию вручения премии «Оскар» в эфире канала «Украина»!
Напомним,