Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине

16 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Оскар-2020: когда и где смотреть онлайн церемонию вручения премии в Украине
«Оскар-2020» скоро на канале «Украина»
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» получил права на эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар».

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Седьмой год подряд телеканал «Украина» предоставляет зрителям уникальную возможность – увидеть, как проходит главное событие в мировой киноиндустрии в прямом эфире общенационального телеканала. 

Номинанты премии «Оскар» в 24 категориях были объявлены 13 января 2020 года. 27 января состоится ежегодный обед с участием всех номинантов, который проводится накануне самой церемонии. 

Финальное голосование во всех категориях начнется 30 января и завершится 4 февраля, а уже 9 февраля будут объявлены победители. Церемония вручения самой престижной кинопремии мира пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, Калифорния.

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Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, включая Украину. Благодаря прямой трансляции на телеканале «Украина» зрители смогут стать свидетелями важного эмоционального и красивого события в мировой киноиндустрии.

Смотрите церемонию вручения премии «Оскар» в эфире канала «Украина»!

Напомним, 

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