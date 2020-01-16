Звезда сериала «На твоей стороне» Дана Абызова поделилась трогательными фото со свадьбы

15 января актриса вместе со своим супругом отметили четвертую годовщину со дня свадьбы.

Несмотря на то, что 4 года назад звезда сериала «На твоей стороне» Дана Абызова и Алексей Морозов официально стали мужем и женой, вместе пара уже 6 лет. Каждый год в эту дату актриса делится со своими подписчиками редкими снимками со дня росписи. 2020-й не стал исключением.

Сегодня ровно 4 года назад. Лучший в Мире Мужчина сделал меня самой Счастливой Гусенькой в Мире!

– подписала фото Дана.

Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram

Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram

Ее муж Алексей Морозов также опубликовал фото с любимой женой. Несмотря на большую занятость и съемки в разных странах, супруги к вечеру объединились за романтическим ужином.

К слову, несмотря на разницу в возрасте 10 лет, Дана и Алексей начали жить вместе спустя 4 месяца после первого знакомства. Морозов признавался, что Абызова покорила его своей неимоверной энергетикой и обаянием. Девушка также не долго думая, сделала свой выбор.

Отметим, что в этом году телезрители смогут увидеть второй сезон полюбившегося сериала «На твоей стороне». Позже мы сообщим дату премьеры. Следите за новостями.

Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram

Напомним,