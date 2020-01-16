Звезда сериала «На твоей стороне» Дана Абызова поделилась трогательными фото со свадьбы
16 января 2020 10:00
Актриса Дана Абызова
пресс-служба
15 января актриса вместе со своим супругом отметили четвертую годовщину со дня свадьбы.
«На твоей стороне» Дана Абызова и Алексей Морозов официально стали мужем и женой, вместе пара уже 6 лет. Каждый год в эту дату актриса делится со своими подписчиками редкими снимками со дня росписи. 2020-й не стал исключением.Ее муж Алексей Морозов также опубликовал фото с любимой женой. Несмотря на большую занятость и съемки в разных странах, супруги к вечеру объединились за романтическим ужином.Напомним,
Сегодня ровно 4 года назад. Лучший в Мире Мужчина сделал меня самой Счастливой Гусенькой в Мире!– подписала фото Дана.
Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram
Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram
Отметим, что в этом году телезрители смогут увидеть второй сезон полюбившегося сериала «На твоей стороне». Позже мы сообщим дату премьеры. Следите за новостями.
Супруги Дана Абызова и Алексей Морозов / социальная сеть Instagram