Известный украинский певец рассказал о расставании с девушкой: больше не вместе!

15 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Известный украинский певец рассказал о расставании с девушкой: больше не вместе!
Александр Борисенко с бывшей девушкой Марией
социальная сеть Instagram

С самого начала 2020 года звезды не перестают огорчать нас печальными новостями из своей жизни.

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У кого-то год начался с болезней, у кого-то с личных потерь, а кто-то решает расстаться со своей второй половинкой. Именно последнее случилось с одним из братьев Борисенко.

В марте прошлого года перемены в личной жизни произошли у Владимира Борисенко, а вчера о черной полосе в жизни сообщил его брат Саша.

На своей странице в Инстаграм Александр признался, что расстался со своей девушкой – актрисой Марией Ивашечкиной. Подобное заявление парня – шок для его поклонников, ведь им очень нравилась эта пара.

Александр Борисенко с бывшей девушкой Марией / социальная сеть Instagram
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Саше и Марии удалось расстаться без скандалов и обид. В своем посте певец поблагодарил бывшую девушку за любовь, поддержку и понимание.

Это пост благодарности. Да, мне, как и всем хочется злиться, ругаться, плакать, кричать, но я не буду. Я тебе просто благодарен за все, что произошло с нами за этот период, – пишет Саша Борисенко, сопровождая пост серией фото с бывшей девушкой. – Ты дала мне очень многое, я вроде бы тоже тебе дал не мало. Но все равно этого всего не хватило, чтоб удержать «нас». Теперь все, как прежде, но с другими оттенками. Теперь снова «ты» и снова «я». Спасибо.

Александр Борисенко с бывшей девушкой Марией / социальная сеть Instagram
Напомним,

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