Анна Ризатдинова восхитила Сеть видео со своим подросшим сыном: мамина гордость
Гимнастка продолжает приоткрывать занавес личной жизни.
Лишь во время участия в шоу «Танці з зірками» гимнастка решилась на всю Украину рассказать об отношениях с Александром Онищенко, а также показать их сына Романа.
Но если ранее Ризатдинова показывала мальчика еще совсем маленьким, то на днях она опубликовала очень трогательное видео с подросшим наследником.
В коротком ролике 26-летняя спортсменка показала, как она тренируется дома и приобщает к занятию спортом 2-летнего Рому.
Так горжусь моим маленьким чемпионом,– написала в комментариях под видео Анна Ризатдинова.
Напомним,