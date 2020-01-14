Анна Ризатдинова восхитила Сеть видео со своим подросшим сыном: мамина гордость

Гимнастка продолжает приоткрывать занавес личной жизни.

Несмотря на свою публичность, украинская спортсменка Анна Ризатдинова долгое время старалась скрывать от публики, что творится в ее личной жизни.

Лишь во время участия в шоу «Танці з зірками» гимнастка решилась на всю Украину рассказать об отношениях с Александром Онищенко, а также показать их сына Романа.

Но если ранее Ризатдинова показывала мальчика еще совсем маленьким, то на днях она опубликовала очень трогательное видео с подросшим наследником.

В коротком ролике 26-летняя спортсменка показала, как она тренируется дома и приобщает к занятию спортом 2-летнего Рому.

В кадре мама и сын вместе приседают, хотя время от времени малыш отвлекается на камеру. В конце они забавно дают друг другу «пять».

Так горжусь моим маленьким чемпионом,

– написала в комментариях под видео Анна Ризатдинова.

Напомним,